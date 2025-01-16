Çamaşır makinesindeki küfü şakır şakır akıtıyor! Ömrünü uzatıyor

Çamaşır makinesinin içinde zamanla kullanıldıkça ya da nemden dolayı küf birikebilir. İçerisinde biriken küfler sadece kötü koku yaymaz, ayrıca çamaşır makinesini bozabilir. Ayrıca yıkanan çamaşırlarda hijyen tehdidi olabileceği gibi aynı zamanda sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KÜFÜ ŞAKIR ŞAKIR AKITIYOR

Çamaşır makinesindeki küf, sağlık açısından birçok problemi beraberinde getirebilir. Peki çamaşır makinesinde oluşan küflerden nasıl kurtulabiliriz? İşte çamaşır makinenizi ilk günkü temizliğine getirecek tüyolar...

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, ev temizliğinde oldukça kullanılır. Öte yandan beyaz sirke çamaşır makinesinde oluşan küf içinde oldukça etkili bir çözücü olabilir. Çamaşır makinesinde oluşan küfü temizlemek için ister sirkeyi tek isterseniz de deterjan ile birlikte kullanabilirsiniz.

Tarifi:

Pamuklu bir beze 1 çay bardağı sirke dökün. Sirkeli bezle, küflü yerleri ovalayarak silin. Bu sayede hem küfü temizlemiş hem de kötü kokuyu ortadan kaldırmış olabilirsiniz.

KARBONAT

Karbonat, küf oluşumunu engelleyen ve kötü kokuları gideren bir diğer doğal yöntemdir. Böylece ortada koku ve küf kalıntısı kalmaz.

Tarifi:

Bir fincan karbonatı makinenizin çekmecesine ekleyin. Daha sonra yüksek sıcaklıkta boş bir şekilde çalıştırın. Bu sayede karbonat kullanarak çamaşır makinesinin içerisindeki kalıntıları da temizlemiş olursunuz. Eğer isterseniz karbonat ile deterjanı karıştırabilir daha güçlü bir küf engelleyici yapabilirsiniz.

LİMON SUYU

Limon suyu, hem doğal bir dezenfektan olarak hem de küf ve bakterilere karşı kullanılabilir. Limonun aromatik kokusu, çamaşır makinesinde oluşan kötü kokuyu engelleyebilir. Öte yandan limon kullanımı çamaşır makinenize parlaklık etkisi verebilebilir.

Tarifi:

Bir çay bardağı limon suyunu, suyla seyreltin. Daha sonra pamuklu bir bez yardımıyla küf oluşan bölgeleri silin.