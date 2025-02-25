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Aşk deyince akan sular durur! Zodak'ta en inatçı 2 burç

Uzak Şehir'de Kaya ve Zerrin aşkı sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi. İkili arasındaki inatçı aşık profilini bazıları çok beğendi bazıları ise çok eleştirdi. Peki, Uzak Şehir'de Kaya ve Zerrin hangi burç? İşte astrolojiye göre aşkında inatçı olan 2 burç…

HİLAL ÇAKIR | 25 Şubat 2025 Salı 13:07 | Son Güncelleme:
Aşk deyince akan sular durur! Zodak'ta en inatçı 2 burç
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Son günlerde çok konuşulan Uzak Şehir dizisindeki Kaya ve Zerrin aşkı, herkeste inatçı aşıklar tanımına sebep oldu. Biri kovalarken diğerinin inadı aşık olanlara, "Yeter" dedirtti. İnatçılık duruma bağlı olarak değişen bir özelliktir. Fakat bazı burçlar aşk söz konusu olduğunda inatçılıkta halay başı olabilir. Uzak Şehir'deki Kaya ve Zerrin aşkı da tam olarak böyle. Peki, Kaya ve Zerrin'in burcu ne olabilir? Astrolojiye göre aşkında inatçı olarak öne çıkan iki burç var. Biri Akrep diğeri Yengeç. Peki, bu burçlar birbirine uyumlu mu? İşte aşkında inatçı olan 2 burç...

AŞKINDA İNATÇI 2 BURÇ

Bazı burçların aşkı herkesi etkiler ve hatta bazen zarar verebilir. Duygulu ve deli dolu olan bu aşıklar ne laftan ne de sözden anlamaz. Onların inadı sadece aşkta çok etkili değildir. Ama en çok aşkı rezil edebilir. İşte aşkında inatçı 2 burç...

AKREP

İlişkide tutku, yoğunluk ve entrika istiyorsanız doğru adres Akrep burcu. Akrepler aşık olduğuna emin olduktan sonra asla vazgeçmezler. Kararlarından kolay kolay vazgeçmezler. Bir Akrep aklına bir şey koyarsa o yolda onu kimse durduramaz. İnatçılıklarının sırrı derin duygularıdır.

BOĞA

İnatçı burçların başında gelen Boğa burcunu değiştirmek neredeyse imkânsızdır. İnatçılığı istikrar ve konfor arzusundan beslenir. Bu yüzden seçtikleri yoldan sapmazlar. Duygusal Boğa burcu hisleriyle bağlantı kurar ve güvendikleri biriyle birlikteyken sınırları zorlamaya bayılır.

BOĞA BURCUNUN EN İYİ ANALŞTIĞI BURÇLAR

Başak

Balık

Oğlak

AKREP BURCUNUN EN İYİ ANLAŞTIĞI BURÇLAR

Koç

Akrep

İkizler

Yengeç

Başak

Terazi

AKREP YENGEÇ UYUMLU MU?

Akrep ve Yengeç duygusal bağ kurduysa kenetlenmiştir. Gerçek aşkı arama konusunda diğer burçlardan ilerde olabilirler. Çünkü derin yaşarlar. Kelimelere bile ihtiyaç duymadan anlaşabilirler.

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