Zayıflamanın bedava formülü! İnsanı muma çeviren 3 bitki çayı
Zayıflamak için diyetisyenlere, spor salonlarına para harcamak istemiyorsanız çayların gücünden yararlanabilirsiniz. “Günlerce aç kalsam yine zayıflamıyorum” diyorsanız diyetinizde bitki çayları eksik demektir. Çünkü bitki çayları bağırsakları çalıştırarak hızlı zayıflatıyor. İşte insanı muma çeviren 5 çay…
Zayıflamak isteyen birçok insan spor salonuna gidiyor veya diyet yapmayı deniyor. Oysa bitki çayları ölçülü olunduğu takdirde zayıflamayı kolaylaştırıyor.
ZAYIFLAMA ÇAYLARI
Bir fincan çayla hem rahatlayabilir hem de kilo verebilirsiniz. Yağlar konusunda inanılmaz sonuçlar veren bitki çayları bulunuyor. Bu çaylar bağırsakları motor gibi çalıştırıyor ve hızlı zayıflatıyor.
Nane çayı
Zayıflatan çayların başında nane çayı geliyor. Bağırsakları çalıştıran nane çayı kalori yakıyor. Her gün bir fincan içilebilir.
Yapılışı
Nane çayını hazırlamak için bir kaşık taze/kuru nane yaprağını kaynar suya ekleyin. Yaprakları 5 dakika kaynatın ve ardından suyu süzün. Çayınızı biraz tatlı seviyorsanız bal ekleyin.
Gül çayı
Yapımı en kolay ve en lezzetli olan gül çayı, vücuttaki tüm toksinleri temizler. Ayrıca kabızlığı önler.
Yapılışı
Gül çayını, taze gül yapraklarını bir kaşık çay yaprağıyla karıştırarak ve 4-5 dakika kaynatarak hazırlayabilirsiniz.
Yeşil çay
Zayıflamak için diyetisyenlerin en sık tavsiye ettiği çaydır. Yeşil çay sadece metabolizmayı hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda yağ yakımına da yardımcı olur.