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En sulu göz 3 burç! Yanlarında sürekli peçete taşırlar

İnsanlar birçok çeşitli karaktere sahip olabilir. Bazıları duyguları ağlayarak gösterirken bazıları ise öfke ile dışa vurur. Astrologlara göre bahsedeceğimiz 3 burç diğer 12 burca göre daha duygusaldır. Eğer yakınınızda her söylediğiniz lafa alınıp, gözyaşları döken bir arkadaşınız varsa eminiz ki bu burç özellikleri taşıyor. İşte dokunsan ağlayan adeta doğuştan sulu göz burçlar…

17 Aralık 2024 Salı 14:26 | Son Güncelleme:
En sulu göz 3 burç! Yanlarında sürekli peçete taşırlar
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Astrolojiye göre her burcun kendine ait özel karakteristik özellikleri vardır. Örneğin bazı burçlar duygularını ağlayarak gösterirken bazıları ise öfke ile gösterir. Astrologlara göre bahsedeceğimiz 3 burç diğer burçlara göre daha sulu göz.

Hassas bir yapıya sahip olan bu burçlar hassas yapıları nedeniyle incitilmekten de incitmekten de çok korkar. İşte yanlarından peçete eksik olmayan, dokunsan ağlayacak burçlar...

BALIK BURCU

Sulu gözlü olarak tanınan Balık burcu, hayal dünyasında yaşamayı daha çok sever. Yanından peçeteyi eksik etmeyen Balık burcu, kendilerine ait olmayan bir drama ya da bir film sahnesi bile onları ağlatmaya yetebilir. Balık burçları, üzüldüklerinde veya hayal kırıklığına uğradıklarında genellikle gözyaşlarına boğulmayı seçerler.

AKREP BURCU

Dışarıdan her ne kadar ketum dursalar da Akrep burçları aslında çok derin ve yoğun duygular besler. Her ne kadar güçlü gözükmeye çalışalar da iç dünyalarında oldukça kırılganlar. Duygularını yoğun yaşadıkları için birine bağlandıklarında acı çekme olasılıkları yüksektir.

YENGEÇ BURCU

Duygusallıklarıyla nam salmış Yengeç burçları ayrıca çok hassaslar. Gün içerisinde en ufak tatsızlıkta morali bozulan Yengeç burçları, karşılaştıkları olumsuzluklardan dolayı çabucak kırılabilirler. Dokunsan ağlayacak burçlar sıralamasında birinci sırada yer alan Yengeçlerin hayatları duyguları yönlendirir.

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