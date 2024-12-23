Amerika'da en çok para kazandıran 3 meslek! En zenginleri o mesleklerden

Her ülkenin işgücü, kazandıran meslekleri, yaşam standardı farklıdır. Amerika'da sağlık sektörü en çok kazandıran alanların başında geliyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na (BLS) göre , sağlık sektörü mesleklerindeki istihdamın 2021'den 2031'e yüzde 13 artması bekleniyor.

AMERİKALILARIN EN ZENGİN MESLEKLERİ

Sağlık sektörü, en yüksek maaşlı işler listesinde ilk sırada yer alıyor.

Sağlık sektörü dışında en yüksek maaşı alan meslek, şirket üst düzey yöneticileridir. Büyük şirketlerin CEO'ları her zaman listenin başında yer alıyor.

Bunlar dışında mühendislik, bilgisayar ve yönetim gibi kariyerler de kazançlı işler listesinde yer alıyor.

Amerika'da yüksek maaşlı bir iş bulmak doktora, yüksek lisans veya derece yapmaya da bağlı olduğu belirtiliyor. Rekabeti eğitim belirliyor.

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