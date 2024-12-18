Terör estiren 7 burç! Adeta ayaklı fırtınalar

Astrolojiye göre her burcun kendine ait bir karakteri bulunuyor. Bazı burçlar sinirliyken bazıları ise duygusal olabiliyor. Hayatımızın bir parçası olabilecek doğal bir durum olan öfke bazı burçlar tarafından yönetilmesi güç duruma gelebiliyor.

TERÖR ESTİREN 7 BURÇ

Bazı burçları sinirlendirmeden önce 2 kere düşünmeniz gerekir. Çünkü bu burçlar öfkelendiklerinde adeta ateş püskürürler. İşte aksi bir durumda terör estiren 7 burç...

KOÇ

Genellikle net kararları ile tanıdığımı, Koç burçları çabuk sinirlenir. Ani öfke patlamalarını kontrol edemeyen Koç burçları, ani patlamalar yaşayabiliyor. Bu sebeple Koç burçları ile pekte anlaşmak kolay olmayabiliyor. Sabırsız olan Koç burçları, beklemekten nefret eder.

AKREP

Sessiz bir sinire sahip olan Akrep burçlarının içinde fırtınalar kopabilir. Her duygusunu doruklarda yaşan Akrep burçları, ihanet ve aldatılma konularında hassas bir yapıya sahiplerdir. Bu nedenle Akrep burçlarını sinirlendirmek zordur ancak öfkelendiklerinde ise ateş püskürürler.

ASLAN

Kontrolcü bir yapıya sahip olan Aslan burçları, çevresinde bulunan insanların hayatına karışabilir. Kendilerini her zaman güçlü gören ve öyle görmek isteyen Aslan burçları, fikir ayrılıklarında öfkeden deliye dönebilirler. Fikirlerini her koşulda ifade etmekten çekinmeyen Aslan burçları, eğer karşı taraftan kabul görmezse bu da onların öfkelenmesine sebep olabilir.

BAŞAK

Düzen ve temizlik takıntıları ile bilinen Başak burçları, genellikle kontrolcü bir kişiliğe sahiptir. Belirsizlik olmayan bir hayata sahip olan Başak burçları, sinirlerini uzunca bir süre içlerinde biriktirebilir. Gayet sabırlı kişiliğe sahip Başak burçlarının öfke patlamaları ise tozu dumana katan cinsten olabilir. Böyle durumlarda ise Başak burçları ile kimse konuşmak istemez.

İKİZLER

Kararsız yapıları ile öne çıkan İkizler burçları, kaygıları sebebiyle çok kolay öfkelenebilirler. Hayatlarında neşeli, sosyal ve konuşkan yönüyle dikkat çeken İkizler burcu en kolay sinirlenen burçlar arasında yer alır. Endişeli oldukları konuda çok çabuk gergin olabilen İkizler burçları, sinir patlaması yaşar ve ne ya yapacağını bilemezler.

OĞLAK

İşkolik olarak hafızalarımıza kazınmış olan Oğlak burçları, belli bir düzende hayatlarını geçirmek isterler. Durumlar istediği gibi gitmeyince büyük sinir patlamaları yaşayan Oğlak burçlarını ise sakinleştirmek epey zor olabilir. Dışarıdan sakin bir yapıya sahip olan Oğlak burçları, fikirlerinin önemsenmesine önem verir. Eğer fikirleri dinlenmezse ise vay halinize. Çünkü Oğlaklar sinirlendiklerinde adeta ayaklı birer fırtınaya dönüşebillir.

YENGEÇ

Duygusal bir yapıya sahip olan Yengeç burçları, oldukça tedirgin duygulara sahip olabilir. Üzülmekten ve kırılmaktan çok korkan Yengeç burçları hayâl kırıklığı yaşadıklarında dünyaları başına yıkılır. Bu nedenle ise Yengeç burçları sinirlerine hakim olmakta güçlük çekebilir. Hayatındaki aksilikler onu çıldırtabilir. Bu gibi durumlarda ise Yengeç burçlarının ağzından çıkanı kulağı duymaz.