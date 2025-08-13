ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Yengeç ve Balık burcu arkadaşı olan yaşadı! Onlarla konuşmanın faydası…

Hayatınızda serum etkisi yapacak insanlar varsa muhtemelen burçları Yengeç ya da Balıktır. Zodyak'ta terapi etkisi olan bu burçların ortak özelliği ise empati gücüdür. İşte serum etkisi gibi 2 burç…

HİLAL ÇAKIR | 13 Ağustos 2025 Çarşamba 17:35 | Son Güncelleme:
Yengeç ve Balık burcu arkadaşı olan yaşadı! Onlarla konuşmanın faydası…
ABONE OL

Her insanın hayatında ona iyi gelen birileri vardır. Bu kişiler terapi gibi bir etki yaratabilir, çünkü hem içsel dünyalarını derinlemesine anlarlar hem de karşılarındaki kişinin ruhsal ihtiyaçlarına saygı gösterirler. Bu kişilerin burcu Yengeç ya da Balık olabilir. İşte terapi gibi burçların özellikleri...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeçler, derin empatiye sahip, duygusal zekası yüksek ve koruyucu bir doğaya sahiptir. Onlarla sohbet etmek, bir terapi gibi rahatlatıcı olabilir çünkü sizi dinlerken tamamen duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanırlar. Yengeçler, insanlara güven verir ve onların duygusal yüklerini hafifletebilirler. Bir Yengeç ile konuşmak, genellikle ruhsal rahatlama sağlar.

2. BALIK BURCU

Balık burcu da tıpkı Yengeç gibi, duygusal derinliği olan ve empati yapabilen bir burçtur. Balıklar, insanlara anlayışlı ve şefkatli yaklaşırlar. Onlarla konuşmak, adeta ruhsal bir şifa gibi olabilir. Balık burcunun sezgileri güçlüdür, bu da onların insanların duygusal hallerini çok iyi anlayıp doğru bir şekilde yaklaşmalarını sağlar.

Burçların doğuştan gelen ilginç özellikleri! Bazıları zekadan bazıları cesaretten yana şanslı
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Bayatlayan ekmek derdine son: Meğer günlerce tazecik kalmasını sağlamak bu kadar kolaymış
Bayatlayan ekmek derdine son: Meğer günlerce tazecik kalmasını sağlamak bu kadar kolaymış
Kanla besleniyorlar! Her yerde bu böcekler var! İlk belirti: Kaşıntı ve ciltte kızarıklık
Kanla besleniyorlar! Her yerde bu böcekler var! İlk belirti: Kaşıntı ve ciltte kızarıklık
Burçların doğuştan gelen ilginç özellikleri! Bazıları zekadan bazıları cesaretten yana şanslı
Burçların doğuştan gelen ilginç özellikleri! Bazıları zekadan bazıları cesaretten yana şanslı
1 kaşık yetiyor! Koltuk altı ter kokusunu kökten çözüyor
1 kaşık yetiyor! Koltuk altı ter kokusunu kökten çözüyor
Çamaşır makinesini banyoya koyanlar yandı
Çamaşır makinesini banyoya koyanlar yandı
Asla yalan söylemeyen burçlar! Onların sözü senet
Asla yalan söylemeyen burçlar! Onların sözü senet
Diyabet ya da demir eksikliği olabilir! Her 10 kişiden 7'si bu hastalığın belirtilerini fark etmiyor
Diyabet ya da demir eksikliği olabilir! Her 10 kişiden 7'si bu hastalığın belirtilerini fark etmiyor
Uzakdoğu'nun altın meyvesi: Tadına bakan unutamıyor! Bal gibi tatlı, fındık kadar enerji verici
Uzakdoğu'nun altın meyvesi: Tadına bakan unutamıyor! Bal gibi tatlı, fındık kadar enerji verici
Astrolog Özlem Recep açıkladı: Kova Dolunayı 5 burcu müjdeliyor! Kova, Yay, Boğa değişime hazır olun
Astrolog Özlem Recep açıkladı: Kova Dolunayı 5 burcu müjdeliyor! Kova, Yay, Boğa değişime hazır olun
Kavgaya meyilli kadın burçları! Onlarla sakın ters düşmeyin, doğuştan haklılar
Kavgaya meyilli kadın burçları! Onlarla sakın ters düşmeyin, doğuştan haklılar
Zeka testi: Keklerin arasındaki 2. Kedi nerede? 100 kişiden sadece 13'ü görebildi
Zeka testi: Keklerin arasındaki 2. Kedi nerede? 100 kişiden sadece 13'ü görebildi