NASA astronotları bile test etmiş! İşte lavantanın ilginç faydaları

Mor rengiyle göz alıcı, kokusuyla huzur veren lavanta, yüzyıllardır hem şifa hem de güzellik kaynağı olarak hayatımızda yer alıyor. Özellikle son yıllarda hem turizm açısından hem de faydası açısından çok popüler olan lavanta sağlık, cilt bakımı ve ruhsal denge için de güçlü bir yardımcı. Fakat lavantanın bir faydası var ki Nasa astronotları bile test etmiş. İşte detaylar…

HİLAL ÇAKIR | 14 Ağustos 2025 Perşembe 11:07 | Son Güncelleme:
Akdeniz ikliminin zarif bitkisi lavanta sadece bahçelere estetik bir dokunuş katmakla kalmıyor; aynı zamanda sağlık, cilt bakımı ve ruhsal denge için de iyileşmeye yardımcı oluyor.

Lavantanın ferahlatıcı aroması, stresli bir günün ardından zihni sakinleştirir, uykuya geçişi kolaylaştırır. İçeriğindeki doğal yağlar ise ciltteki tahrişleri yatıştırır, saç derisini canlandırır ve mikroplara karşı koruma sağlar.

NASA ASTRONOTLARI BİLE TEST ETMİŞ

Aromaterapiden bitki çayına, kozmetikten doğal temizlik ürünlerine kadar uzanan kullanım alanlarıyla lavanta, adeta çok yönlü bir doğa mucizesidir.

Doğanın bu mor mucizesi, güzelliğiyle olduğu kadar sağlığa kattığı faydalarla da her evin baş köşesinde yer almayı hak ediyor.

NASA astronotları bile uzay görevlerinde uyku sorununu azaltmak için lavanta aromaterapisini test etmiş.

LAVANTANIN İLGİNÇ FAYDALARI

1. Sinir Sistemini Doğal Yoldan Sakinleştirir

Lavanta kokusu, beynin limbik sistemi üzerinde etkili olup, stres hormonu kortizol seviyesini düşürür.

Bir araştırmada lavanta koklayan kişilerin uykuya dalma süresinin %20 kısaldığı tespit edilmiş.

2. Böcekleri Uzak Tutma Gücü

Lavanta yağı, sivrisinek, güve ve karınca gibi böcekleri doğal olarak uzaklaştırır.

Orta Çağ'da kıyafet dolaplarına lavanta demeti koymak hem güzel koku hem böcek koruması sağlardı.

3. Ciltte Hızlı Onarım

Antiseptik özelliği sayesinde küçük kesik, yanık ve böcek ısırıklarında hem mikropları engeller hem iyileşmeyi hızlandırır.

Özellikle lavanta hidrosolü, hassas ciltler için ferahlatıcı bir tonik olarak kullanılır.

4. Doğal Ağrı Hafifletici

Lavanta yağı ile şakaklara yapılan masaj, gerilim tipi baş ağrısında ağrı kesici kadar etkili olabiliyor.

Sıcak suya birkaç damla damlatıp buharını solumak, migren krizini hafifletebilir.

5. Sindirim Dostu

Lavanta çayı, mide kramplarını, gazı ve hazımsızlığı azaltır.

Antispazmodik etkisi sayesinde bağırsak kaslarını rahatlatır.

6. Depresyon ve Anksiyete Üzerinde Etkisi

Klinik çalışmalarda lavanta kapsüllerinin hafif depresyon ve anksiyete tedavisinde pozitif etkiler gösterdiği gözlenmiş.

Üstelik bu etkiyi ilaçsız ve yan etkisiz sağlayabiliyor.

Baş ağrısını 10 dakikada hafifleten 5 yaz formülü
