Tırnakları sertleştiren muhteşem ikili: Sarımsak ve zeytinyağı! Böyle kullanın, kesin çözüm...

Bakımlı tırnaklar elleri de güzel gösterir. Fakat tırnak kırılması, sararma ve beyaz lekeler bakımlı tırnaklara gölge düşürebiliyor. Tırnakları sertleştirmek ve hassasiyeti azaltmak için sarımsağın ve zeytinyağının şifasından faydalanabilirsiniz. Bu ikili tırnakları sertleştiriyor.



TIRNAKLARI SERTLEŞTİREN 2'Lİ: SARIMSAK VE ZEYTİNYAĞI

Tırnaklardaki renk değişikliğinin, kırılganlığın, ağrının, oyukların, lekelerin anlamı bir hastalık veya vitamin eksikliği olabilir. Bunun için bir uzmandan yardım almak kesin çözüm olabilir. Fakat bunun dışında tırnakları sertleştiren iki doğal ürün bulunuyor.

SARIMSAK NASIL KULLANILIR?

İki diş sarımsağı ezin.

Sarımsakları şeffaf bir cila ile karıştırıp bir hafta boyunca her gün cila gibi tırnağa uygulayın.

ZEYTİNYAĞI TIRNAK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Zeytinyağı uzamakta zorluk çeken, zayıflamış tırnakları güçlendirmek için ideal bir tedavi yöntemidir.

4 yemek kaşığı zeytinyağını mikrodalgada 10 ila 15 saniye ısıtın.

Tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize 5 ila 10 dakika kadar masaj yapın.

HANGİ VİTAMİN TIRNAKLARI SERTLEŞTİRİR?

Vitaminler ve mineraller tırnak sağlığı için gereklidir. A, E vitamini, demir, çinkonun yanı sıra biyotin açısından da zengin besinler tırnakları iyileştirir.

Daha çok B7 vitamini tırnakların güçlendirilmesi ve büyümelerinin iyileştirilmesi için faydalıdır. Karaciğer, süt ürünleri, yumurta sarısı, avokado, balık, tatlı patates, tohumlar ve kuruyemişler gibi gıdalardan bu vitamini alabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI TIRNAKLARIN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUR MU?

Zeytinyağının şaşırtıcı özelliği, nemlendirici ve kolayca emilen E vitamini içeriğinden kaynaklanmaktadır. Zeytinyağı kırılgan ve kuru tırnakların hızla büyümesine izin vererek tırnağı güçlendirmeye ve yapılandırmaya yardımcı olur.