Taş gibi sağlam kemiklerin sırrı bu yiyecekler

Milyonlarca insan kemik ağrısıyla mücadele etmeye çalışıyor, fizik tedaviye gidiyor veya ameliyat oluyor. Bu yüzden en başından kemikleri güçlendiren yiyeceklere sofrada yer açmak gerekiyor.

Uzmanlar, kemikler için kalsiyumun tek başına yeterli olmadığını bunun yanında D vitamini, magnezyum ve K vitamini de alınması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca düzenli egzersiz (özellikle ağırlık çalışmaları ve yürüyüş) kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olur.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİREN TEMEL YİYECEKLER

Süt ve Süt Ürünleri

Süt, yoğurt, peynir kalsiyum açısından en zengin besinlerdir.

İçerdikleri D vitamini ve fosfor ile birlikte kalsiyumun emilimini artırır.

Balıklar

Somon, sardalya, uskumru, hamsi gibi yağlı balıklar D vitamini ve omega-3 içerir.

D vitamini kemiklere kalsiyum taşınmasını kolaylaştırır.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, brokoli, pazı, karalahana kalsiyum açısından zengindir.

Ayrıca magnezyum ve K vitamini içerir; bu da kemik yoğunluğunu artırır.

Kuruyemiş ve Tohumlar

Badem, ceviz, susam, chia tohumu, keten tohumu kalsiyum, magnezyum ve fosfor kaynağıdır.

Ayrıca sağlıklı yağlarla kemik yapısını destekler.

Yumurta

Özellikle yumurta sarısı, D vitamini içerir.

Protein ve fosfor ile kemik sağlığını destekler.

Meyveler

Portakal, kivi, çilek gibi C vitamini zengini meyveler kolajen üretimini destekler.

Kolajen, kemik ve kıkırdak yapısında önemli bir proteindir.

Tahıllar ve Baklagiller

Nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagiller magnezyum ve fosfor açısından zengindir.

Yulaf, tam buğday gibi tahıllar kemik dostu mineraller içerir.

