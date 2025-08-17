Taş gibi sağlam kemiklerin sırrı bu yiyecekler
Kemik sağlığını korumak için bazen kalsiyum da tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu yüzden kemikleri korumak ve güçlendirmek için doğru beslenme çok önemli. İşte taş gibi kemiklerin sırrı olan süper yiyecekler…
Milyonlarca insan kemik ağrısıyla mücadele etmeye çalışıyor, fizik tedaviye gidiyor veya ameliyat oluyor. Bu yüzden en başından kemikleri güçlendiren yiyeceklere sofrada yer açmak gerekiyor.
Uzmanlar, kemikler için kalsiyumun tek başına yeterli olmadığını bunun yanında D vitamini, magnezyum ve K vitamini de alınması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca düzenli egzersiz (özellikle ağırlık çalışmaları ve yürüyüş) kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olur.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİREN TEMEL YİYECEKLER
Süt ve Süt Ürünleri
Süt, yoğurt, peynir kalsiyum açısından en zengin besinlerdir.
İçerdikleri D vitamini ve fosfor ile birlikte kalsiyumun emilimini artırır.
Balıklar
Somon, sardalya, uskumru, hamsi gibi yağlı balıklar D vitamini ve omega-3 içerir.
D vitamini kemiklere kalsiyum taşınmasını kolaylaştırır.
Yeşil Yapraklı Sebzeler
Ispanak, brokoli, pazı, karalahana kalsiyum açısından zengindir.
Ayrıca magnezyum ve K vitamini içerir; bu da kemik yoğunluğunu artırır.
Kuruyemiş ve Tohumlar
Badem, ceviz, susam, chia tohumu, keten tohumu kalsiyum, magnezyum ve fosfor kaynağıdır.
Ayrıca sağlıklı yağlarla kemik yapısını destekler.
Yumurta
Özellikle yumurta sarısı, D vitamini içerir.
Protein ve fosfor ile kemik sağlığını destekler.
Meyveler
Portakal, kivi, çilek gibi C vitamini zengini meyveler kolajen üretimini destekler.
Kolajen, kemik ve kıkırdak yapısında önemli bir proteindir.
Tahıllar ve Baklagiller
Nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagiller magnezyum ve fosfor açısından zengindir.
Yulaf, tam buğday gibi tahıllar kemik dostu mineraller içerir.