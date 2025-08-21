Fazla suda kalınca parmaklarımız neden buruşur?

Banyo yaptıktan ya da uzun süre denizde kaldıktan sonra ellerimize baktığımızda parmaklarımızın buruşmuş olduğunu görürüz. Çoğu kişi bu durumu merak etse de aslında arkasında oldukça ilginç bir mekanizma var. İnsan vücudunun suyla temas ettiğinde verdiği bu tepki, düşündüğümüzden çok daha farklı bir amaca hizmet ediyor.

SUDA KALAN PARMAKLARIN İLGİNÇ DEĞİŞİMİ

Normalde pürüzsüz olan parmak uçları, uzun süre suda kaldığında kırış kırış olur. Bu durum ilk bakışta suyun cildi şişirmesinden kaynaklanıyor gibi görünse de aslında işin sırrı vücudun doğal savunma sisteminde gizlidir.

FAZLA SUDA KALINCA PARMAKLARIMIZ NEDEN BURUŞUR?

Vücut, parmak uçlarını suyun içinde daha kullanışlı hale getirmek için bu tepkiyi verir. Deri altındaki damarlar kasılır ve parmak uçlarında geçici bir buruşma oluşur. Böylece cilt, kaygan yüzeylerde daha sağlam bir tutuş sağlar. Yani bu değişim tıpkı bir lastiğin dişli yapısı gibi, suyun içinde nesneleri kavramamızı kolaylaştırır.

PARMAK BURUŞUKLUĞU NE ZAMAN GEÇER?

Suyun dışına çıktıktan sonra parmaklar kısa sürede eski haline döner. Damarlar normale gelir, kan dolaşımı tekrar düzenlenir ve buruşuk görüntü kaybolur. Bu yüzden kalıcı bir durum değildir; tamamen vücudun geçici bir uyum mekanizmasıdır.