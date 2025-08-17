ANASAYFA
Diyabetle mücadele listesinde ilk sırada o meyve var: Glisemik indeksi düşük, lif oranı yüksek

Diyabetle mücadelede birçok meyve var. Ancak glisemik indeksi (GI) düşük, lif oranı yüksek, antioksidan içeriği güçlü meyveler diyabetliler için en çok önerilenlerdir. İşte diyabet için en değerli meyveler…

AZİME KAHYA | 17 Ağustos 2025 Pazar 10:39 | Son Güncelleme:
Diyabet hastaları tatlı tüketemez fakat bu dengeyi genelde meyvelerle sağlamaya çalışır. Diyabet araştırmalarında özellikle yaban mersini ve çilek en sık birinci sırada önerilen meyveler olarak öne çıkar. İşte diyabet için kan şekerini dengeleyen meyveler...

DİYABET DOSTU ÖNE ÇIKAN MEYVELER

Yaban mersini (blueberry): Antioksidan gücü ve düşük GI değeri sayesinde insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabilir.

Çilek, böğürtlen, ahududu: Hem lifli hem de kan şekerini hızlı yükseltmeyen meyvelerdir.

Elma (kabuklu): Lif (pektin) açısından zengin, tokluk sağlar.

Armut: Düşük glisemik indeks ve yüksek lif oranıyla öne çıkar.

Kiraz: Düşük GI değerine sahip nadir meyvelerdendir.

Greyfurt: İnsülin direncini azaltmaya yardımcı olabileceği yönünde çalışmalar vardır.

PÜF NOKTALARI

Meyveler taze ve porsiyon kontrolüyle tüketilmelidir. (Örneğin bir avuç yaban mersini, 1 orta boy elma gibi)

Meyve suyu yerine taze meyve tercih edilmeli çünkü lif kaybı olmadan kan şekeri dengesi daha iyi korunur.

Meyveler mümkünse ana öğünle birlikte veya küçük ara öğün olarak tüketilirse kan şekeri daha stabil kalır.

