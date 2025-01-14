Saçını her gün yıkayanları bekleyen tehlike! Kel kalmamak için mutlaka…

Kış dönemine rağmen saçını her gün yıkayanlardan mısınız? Bu sorunun birincil sebebi genelde saçın hızlı yağlanması oluyor. Peki, hızlı yağlanan saç için ne yapılmalı? Saçını her gün yıkayanları bekleyen tehlikeler ve öneriler rutinlerinizi değiştirebilir.

SAÇ HER GÜN YIKANIRSA NE OLUR?

Saçın yağlanması, saçın kuruması, saç dökülmesi en çok şikâyet edilen sorunların başında geliyor. Saçı her gün yıkamak saçların kurumasına ve matlaşmasına yol açar. Bir müddet sonra saçlardaki bu kuruluğu azaltmak için saç diplerinde daha çok sebum üretilir ve saçlar yağlanmaya başlar.

Saçlı deride yağ dengesi bozulur ve aşırı yağ üretimi saç derisinde kepek ve pullanma şikayetine yol açar. Bu nedenle saçları her gün yıkanmak uzmanların pek önermediği bir şeydir.

SUYUN ISISI ÇOK ÖNEMLİ

Duş suyunun çok sıcak olması saçlarda kuruluğa ve kırılmaya yol açabilir. Sıcak su saç diplerindeki sebumun parçalanmasına neden olarak saç tellerini kurutabilir. Bunun yanında saçı matlaştırır.

GÜR SAÇLAR İÇİN DOĞRU KURALLAR

İki günde bir şampuan kullanılmalı, şampuanın paraben içermemesine dikkat edilmeli. Ph değeri 5.5 olan biotin içerikli şampuanlar kullanılabilir

Çok sıcak su kullanılmamalı

Beslenmeye de dikkat edilmeli. Vücudun ve özellikle saç köklerinin beslenmesi için gerekli olan B, C, D ve E vitaminlerini ve bazı mineralleri yeteri kadar almayan kişilerin saçları zayıflar, dökülür

Aşırı yorgunluk ve stres durumlarından kaçınılmalı. Çünkü bu durumlar saç dökülmesine neden olur

Bilinmeyen kozmetik ürünler kullanılmamalı

Sık sık fön, maşa, düzleştirici gibi makinelerle saçlar aşırı ısıya maruz bırakılmamalı

Bal, avokado ve zeytinyağı maskeleri saç için kullanılabilir

Kahvaltı yapmayanlarda görülen 3 hastalık! Araştırmalar doğruluyor