Her gün 1 şişe soda içersek ne olur? Bilim insanları uyarıyor! Aslında o kadar masum değilmiş

Tatsız ve tuzsuz bir içecek olan soda, karbonatlı su olarak da bilinir. Genellikle soda, her gün ve günün her saatinde tüketilebilir. Birçok insan tarafından genellikle yemeklerden sonra tercih edilen soda, aşırıyı kaçıldığında olumsuzlukları da beraberinde getirebilir.

BİLİM İNSANLARI SODA KONUSUNDA UYARIYOR

Bilim insanları, soda içmeden önce bir kez daha düşünmeniz konusunda uyarıyor. Çünkü şeker ve yapay tatlandırıcılar içeren sodanın sağlığa zararları büyük. Dışarıdan bakıldığında bir o kadar masum görünen sodanın işte bilmediğiniz zararları...

İŞTE SODA İÇMENİN BİLMEDİĞİNİZ ZARARLARI

Böbrek hastalıklarına yol açabilir,

Gazlı yapısı nedeniyle mide şişkinliği ve gaz sorunlarına neden olabilir,

İçerdiği sodyumdan dolayı fazla tüketimde tansiyon problemlerine yol açabilir,

Kilo alımına sebebiyet verebilir,

İçerdiği fosforik asit, vücutta kalsiyum emilimini engelleyerek kemiklerin zayıflamasına neden olabilir,

Diyabet riskini artırabilir,

İçerdiği asit ve şeker oranından dolayı diş sağlığınıza olumsuz etkiler doğurabilir,

Özellikle akşamları soda tüketmek, uyku problemlerine yol açabilir.