ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Akraba ortamına katlanamayan 3 burç! Kaçsam mı kalsam mı?

Kalabalık sofralar, bitmeyen espriler, sorular ve kahkahalar… Akraba ortamları bazıları için eğlenceli bazıları için sıkıcı geçer. Ama 2 burç var ki onlar bu ortamlara hiç gelemez. Geldiğinde de bomba gibidirler. İşte akraba ortamında sevilen ama sevme konusunda karasız kalmış 2 burç…

Mor Papatya | 9 Kasım 2025 Pazar 15:29 | Son Güncelleme:
Akraba ortamına katlanamayan 3 burç! Kaçsam mı kalsam mı?
ABONE OL

Bazı burçlar için akraba ortamları tam bir sabır testidir. İşte akraba buluşmalarında içten içe "kaçsam mı?" diyen iki burç...

Bayram sofraları, düğünler, aile toplantıları... Kimileri bu ortamlarda parıl parıl parlar, kimileri ise içten içe "Ben buradan nasıl kaçacağım?" diye düşünür.

Astrolojiye göre bazı burçlar akraba ortamlarını, özellikle de "Evlilik, iş, kilo" gibi klasik soruların uçuştuğu sohbetleri hiç ama hiç sevmez!

İşte o ortamlarda gülümseyip ama ruhen çoktan çıkış kapısına yönelen iki burç...

KOVA: "BEN BURAYA NEDEN GELDİM?"

Kova burcu özgür ruhludur; kalabalık, dedikodu ve yüzeysel muhabbet onun kâbusu olur.

Bir köşede oturur, telefonuyla meşgul görünür ama aslında kendi dünyasında bilimsel teoriler ya da tatil planları yapıyordur.

Kova için akraba ortamı zorunlu sosyal görevdir. En çok duyduğu iç ses: "Ben buraya neden geldim?"

AKREP: BU KADAR GÜRÜLTÜDE KİM MANTIKLI KONUŞABİLİR?"

Akrep burcu faydalı gördüğü ortamları sever. Kalabalık akraba ortamlarında kaos, yüksek ses, dağınıklık onu içten içe çıldırtır.

Sofrada karışan çatal-bıçaklar, yanlış sırayla konan tabaklar... Hepsi ayrı bir stres nedeni!

İKİZLER: 5 DAKİKA DAYANIRIM, SONRA KAYBOLURUM

İkizler burcu kalabalığı sever ama monoton sohbetten nefret eder. Akraba ortamı eğlenceliyse tamam, ama aynı hikâyeler üçüncü kez anlatılıyorsa... o artık kapıda ayakkabısını giymiştir bile!

Astrolojinin en küflü 5 burcu! Onlar çeyiz sandığı gibi her şeyi saklar
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Beyni yaşlandıran en zararlı besin ortaya çıktı! Hepimiz tüketiyoruz, çocuklar bayılıyor
Beyni yaşlandıran en zararlı besin ortaya çıktı! Hepimiz tüketiyoruz, çocuklar bayılıyor
B12 eksikliğini anında gösteren 3 belirti
B12 eksikliğini anında gösteren 3 belirti
Beyin neden huzursuz olur? Tek bir davranış her şeyi bozuyor!
Beyin neden huzursuz olur? Tek bir davranış her şeyi bozuyor!
Memur olmak için doğan 2 burç! Onlar sabırlı, sorumlu ve planlı
Memur olmak için doğan 2 burç! Onlar sabırlı, sorumlu ve planlı
2026'da hangi burçlar daha şanslı? Kimler aşık, kimler zengin olacak?
2026'da hangi burçlar daha şanslı? Kimler aşık, kimler zengin olacak?
Erkeklerin kilo vermesini zorlaştıran 3 durum
Erkeklerin kilo vermesini zorlaştıran 3 durum
Akrep burçlarının zaafı ortaya çıktı! Bu doğum günü hediyelerine asla hayır diyemiyorlar
Akrep burçlarının zaafı ortaya çıktı! Bu doğum günü hediyelerine asla hayır diyemiyorlar
Beyaz peynir yiyen herkesi ilgilendiriyor! Bu belirtiler varsa ağzınıza sürmeyin
Beyaz peynir yiyen herkesi ilgilendiriyor! Bu belirtiler varsa ağzınıza sürmeyin
Avokadodan hazırlanan 3 sağlıklı tarif! Kolesterolü damardan kazıyor, cildi pırıl pırıl yapıyor
Avokadodan hazırlanan 3 sağlıklı tarif! Kolesterolü damardan kazıyor, cildi pırıl pırıl yapıyor
5 gıda bağışıklığınızı anında güçlendiriyor
5 gıda bağışıklığınızı anında güçlendiriyor
Havuç çorbasının içine 1 parça atın! Hem sırma saçlı yapıyor hem hücreleri yeniliyor
Havuç çorbasının içine 1 parça atın! Hem sırma saçlı yapıyor hem hücreleri yeniliyor