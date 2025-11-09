Akraba ortamına katlanamayan 3 burç! Kaçsam mı kalsam mı?

Bazı burçlar için akraba ortamları tam bir sabır testidir. İşte akraba buluşmalarında içten içe "kaçsam mı?" diyen iki burç...

Bayram sofraları, düğünler, aile toplantıları... Kimileri bu ortamlarda parıl parıl parlar, kimileri ise içten içe "Ben buradan nasıl kaçacağım?" diye düşünür.

Astrolojiye göre bazı burçlar akraba ortamlarını, özellikle de "Evlilik, iş, kilo" gibi klasik soruların uçuştuğu sohbetleri hiç ama hiç sevmez!

İşte o ortamlarda gülümseyip ama ruhen çoktan çıkış kapısına yönelen iki burç...

KOVA: "BEN BURAYA NEDEN GELDİM?"

Kova burcu özgür ruhludur; kalabalık, dedikodu ve yüzeysel muhabbet onun kâbusu olur.

Bir köşede oturur, telefonuyla meşgul görünür ama aslında kendi dünyasında bilimsel teoriler ya da tatil planları yapıyordur.

Kova için akraba ortamı zorunlu sosyal görevdir. En çok duyduğu iç ses: "Ben buraya neden geldim?"

AKREP: BU KADAR GÜRÜLTÜDE KİM MANTIKLI KONUŞABİLİR?"

Akrep burcu faydalı gördüğü ortamları sever. Kalabalık akraba ortamlarında kaos, yüksek ses, dağınıklık onu içten içe çıldırtır.

Sofrada karışan çatal-bıçaklar, yanlış sırayla konan tabaklar... Hepsi ayrı bir stres nedeni!

İKİZLER: 5 DAKİKA DAYANIRIM, SONRA KAYBOLURUM

İkizler burcu kalabalığı sever ama monoton sohbetten nefret eder. Akraba ortamı eğlenceliyse tamam, ama aynı hikâyeler üçüncü kez anlatılıyorsa... o artık kapıda ayakkabısını giymiştir bile!

