Oyuncuların zinde kalmak için içtikleri 2 içecek

Dizi ve film setlerinde saatler süren yoğun çekim temposu, oyuncuların hem enerjilerini hem de konsantrasyonlarını yüksek tutmalarını zorunlu hale getiriyor.

Uzun çalışma saatlerinde formda kalmak isteyen birçok oyuncu, kahveye alternatif olarak daha doğal ve sürdürülebilir enerji veren içeceklere yöneliyor. Son dönemde özellikle matcha latte ve zencefilli-limonlu detoks suyu, hem zihinsel canlılık sağladığı hem de bağışıklığı desteklediği için oyuncuların favorisi haline geldi.

Setlerin yorucu atmosferinde hızlı bir toparlanma ve kalıcı zindelik sunan bu iki içecek, ünlü isimlerin rutinlerinin vazgeçilmez parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

1. MATCHA LATTE – DOĞAL VE DENGELİ ENERJİ KAYNAĞI

Birçok oyuncu uzun set saatlerinde kahveden daha yumuşak ama daha uzun süreli enerji verdiği için matcha latte tercih ediyor.

Matcha, yüksek antioksidan içeriği sayesinde hem cildi destekliyor hem de zihinsel odaklanmayı artırıyor.

Kafeini yavaş salındığı için ani enerji düşüşü yaşatmıyor; bu da özellikle yoğun çekim günlerinde büyük avantaj sağlıyor.

2. ZENCEFİLLİ-LİMONLU DETOKS SUYU – TAZELİK VE BAĞIŞIKLIK DESTEĞİ

Oyuncuların en çok tükettiği içeceklerden biri de taze limon, zencefil ve balla hazırlanan detoks içeceği.

Hem boğazı rahatlatıyor hem de set şartlarında düşebilen bağışıklığı destekliyor.

Zencefil kan dolaşımını hızlandırırken, limon C vitaminiyle enerji artışı sağlıyor.

Aynı zamanda cildi canlı tutmasıyla da oyuncular arasında popüler.