ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Oyuncuların zinde kalmak için içtikleri 2 içecek

Oyuncular uzun süren setlerde hem bedenlerini hem de seslerini korumak için büyük çaba sarf ediyor. Bu süreçte birçok oyuncu en çok limon, zencefil ve balla hazırlanan detoks içeceğini tüketiyor. İşte oyuncuları zinde tutan 2 içecek…

HİLAL ÇAKIR | 16 Kasım 2025 Pazar 17:27 | Son Güncelleme:
Oyuncuların zinde kalmak için içtikleri 2 içecek
ABONE OL

Dizi ve film setlerinde saatler süren yoğun çekim temposu, oyuncuların hem enerjilerini hem de konsantrasyonlarını yüksek tutmalarını zorunlu hale getiriyor.

Uzun çalışma saatlerinde formda kalmak isteyen birçok oyuncu, kahveye alternatif olarak daha doğal ve sürdürülebilir enerji veren içeceklere yöneliyor. Son dönemde özellikle matcha latte ve zencefilli-limonlu detoks suyu, hem zihinsel canlılık sağladığı hem de bağışıklığı desteklediği için oyuncuların favorisi haline geldi.

Setlerin yorucu atmosferinde hızlı bir toparlanma ve kalıcı zindelik sunan bu iki içecek, ünlü isimlerin rutinlerinin vazgeçilmez parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

1. MATCHA LATTE – DOĞAL VE DENGELİ ENERJİ KAYNAĞI

Birçok oyuncu uzun set saatlerinde kahveden daha yumuşak ama daha uzun süreli enerji verdiği için matcha latte tercih ediyor.

Matcha, yüksek antioksidan içeriği sayesinde hem cildi destekliyor hem de zihinsel odaklanmayı artırıyor.

Kafeini yavaş salındığı için ani enerji düşüşü yaşatmıyor; bu da özellikle yoğun çekim günlerinde büyük avantaj sağlıyor.

2. ZENCEFİLLİ-LİMONLU DETOKS SUYU – TAZELİK VE BAĞIŞIKLIK DESTEĞİ

Oyuncuların en çok tükettiği içeceklerden biri de taze limon, zencefil ve balla hazırlanan detoks içeceği.

Hem boğazı rahatlatıyor hem de set şartlarında düşebilen bağışıklığı destekliyor.

Zencefil kan dolaşımını hızlandırırken, limon C vitaminiyle enerji artışı sağlıyor.

Aynı zamanda cildi canlı tutmasıyla da oyuncular arasında popüler.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Doğuştan en güvenilir 3 erkek burcu! Onlar astrolojinin demir direği
Doğuştan en güvenilir 3 erkek burcu! Onlar astrolojinin demir direği
Hyaluronik asit cildi bebek gibi yapar mı?
Hyaluronik asit cildi bebek gibi yapar mı?
Akraba ortamına katlanamayan 3 burç! Kaçsam mı kalsam mı?
Akraba ortamına katlanamayan 3 burç! Kaçsam mı kalsam mı?
Beyni yaşlandıran en zararlı besin ortaya çıktı! Hepimiz tüketiyoruz, çocuklar bayılıyor
Beyni yaşlandıran en zararlı besin ortaya çıktı! Hepimiz tüketiyoruz, çocuklar bayılıyor
B12 eksikliğini anında gösteren 3 belirti
B12 eksikliğini anında gösteren 3 belirti
Beyin neden huzursuz olur? Tek bir davranış her şeyi bozuyor!
Beyin neden huzursuz olur? Tek bir davranış her şeyi bozuyor!
Memur olmak için doğan 2 burç! Onlar sabırlı, sorumlu ve planlı
Memur olmak için doğan 2 burç! Onlar sabırlı, sorumlu ve planlı
2026'da hangi burçlar daha şanslı? Kimler aşık, kimler zengin olacak?
2026'da hangi burçlar daha şanslı? Kimler aşık, kimler zengin olacak?
Erkeklerin kilo vermesini zorlaştıran 3 durum
Erkeklerin kilo vermesini zorlaştıran 3 durum
Akrep burçlarının zaafı ortaya çıktı! Bu doğum günü hediyelerine asla hayır diyemiyorlar
Akrep burçlarının zaafı ortaya çıktı! Bu doğum günü hediyelerine asla hayır diyemiyorlar
Beyaz peynir yiyen herkesi ilgilendiriyor! Bu belirtiler varsa ağzınıza sürmeyin
Beyaz peynir yiyen herkesi ilgilendiriyor! Bu belirtiler varsa ağzınıza sürmeyin