ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Hyaluronik asit cildi bebek gibi yapar mı?

Hyaluronik asit son yıllarda cilt bakımının olmazsa olmazlarından. Peki, Hyaluronik asit cildi bebek gibi yapar mı? Hyaluronik asit ciltteki nemi hapsediyor, dolgunluk hissi veriyor, ince çizgileri azaltıyor… Ancak hyaluronik asidin “bebeksi cilt” etkisi sandığınızdan biraz daha karmaşık. İşte dermatologlara göre hyaluronik asidin gerçekte yaptığı ve yapmadığı etkiler…

KADİR TEKİN | 10 Kasım 2025 Pazartesi 14:48 | Son Güncelleme:
Hyaluronik asit cildi bebek gibi yapar mı?
ABONE OL

Son yılların en popüler cilt bakım içeriklerinden biri olan hyaluronik asit, "cildi bebek gibi yapıyor" iddiasıyla güzellik dünyasının gözdesi haline geldi. Serumlarda, kremlerde ve maskelerde sıkça karşımıza çıkan bu madde, aslında vücudumuzda doğal olarak bulunan bir nem tutucu. Peki, gerçekten söylendiği kadar etkili mi?

BEBEK GİBİ CİLT GERÇEK Mİ, EFSANE Mİ?

Hyaluronik asit, cildin nemini koruyan, adeta bir "sünger" gibi suyu tutan doğal bir moleküldür. 1 gramı, kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutabilir. Bu sayede cilt daha dolgun, pürüzsüz ve canlı görünür.

Hyaluronik asit cildinizi bebek gibi gösterebilir ama bu bir "mucize" değil, düzenli bakımın ve doğru kombinasyonların sonucudur. Kısacası; sihir değil, bilimle parlayan bir cilt sırrı.

Gerçek Etkileri

Düzenli kullanıldığında ciltte nem dengesi artar, kuruluk ve gerginlik azalır.

İnce çizgiler ve mimik kırışıklıkları geçici olarak yumuşar.

Cilt yüzeyi daha parlak ve dolgun bir görünüm kazanır.

Ancak...

Etkisi geçicidir; ürün kullanılmadığında nem kaybı tekrar başlar.

"Bebek cildi" etkisi sürdürülebilir değildir; yalnızca düzenli bakım ve güneş korumasıyla desteklenirse uzun vadeli fayda sağlar.

Derin kırışıklıklar veya elastikiyet kaybı gibi durumlarda tek başına yeterli değildir.

Uzman Önerisi

Dermatologlar, hyaluronik asidi C vitamini, peptitler veya seramidlerle birlikte kullanmanın etkisini artırdığını belirtiyor. Ayrıca, nemli cilde uygulamak ürünün daha iyi emilmesini sağlar.

Yüzdeki siyah noktaların coşmasına sebep olan 2 yiyecek
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Akraba ortamına katlanamayan 3 burç! Kaçsam mı kalsam mı?
Akraba ortamına katlanamayan 3 burç! Kaçsam mı kalsam mı?
Beyni yaşlandıran en zararlı besin ortaya çıktı! Hepimiz tüketiyoruz, çocuklar bayılıyor
Beyni yaşlandıran en zararlı besin ortaya çıktı! Hepimiz tüketiyoruz, çocuklar bayılıyor
B12 eksikliğini anında gösteren 3 belirti
B12 eksikliğini anında gösteren 3 belirti
Beyin neden huzursuz olur? Tek bir davranış her şeyi bozuyor!
Beyin neden huzursuz olur? Tek bir davranış her şeyi bozuyor!
Memur olmak için doğan 2 burç! Onlar sabırlı, sorumlu ve planlı
Memur olmak için doğan 2 burç! Onlar sabırlı, sorumlu ve planlı
2026'da hangi burçlar daha şanslı? Kimler aşık, kimler zengin olacak?
2026'da hangi burçlar daha şanslı? Kimler aşık, kimler zengin olacak?
Erkeklerin kilo vermesini zorlaştıran 3 durum
Erkeklerin kilo vermesini zorlaştıran 3 durum
Akrep burçlarının zaafı ortaya çıktı! Bu doğum günü hediyelerine asla hayır diyemiyorlar
Akrep burçlarının zaafı ortaya çıktı! Bu doğum günü hediyelerine asla hayır diyemiyorlar
Beyaz peynir yiyen herkesi ilgilendiriyor! Bu belirtiler varsa ağzınıza sürmeyin
Beyaz peynir yiyen herkesi ilgilendiriyor! Bu belirtiler varsa ağzınıza sürmeyin
Avokadodan hazırlanan 3 sağlıklı tarif! Kolesterolü damardan kazıyor, cildi pırıl pırıl yapıyor
Avokadodan hazırlanan 3 sağlıklı tarif! Kolesterolü damardan kazıyor, cildi pırıl pırıl yapıyor
5 gıda bağışıklığınızı anında güçlendiriyor
5 gıda bağışıklığınızı anında güçlendiriyor