Kavanozdaki etiketi çıkarmanın en pratik yöntemi: Mayonez

Kavanozlardaki etiketleri çıkarmak bazen sinir bozucu olabiliyor. Fakat her şeyde olduğu gibi kavanozlardaki etiketleri de çıkaran birkaç basit yöntem bulunuyor.

HİLAL ÇAKIR | 20 Kasım 2025 Perşembe 12:55
Kavanozdaki etiketi çıkarmanın en pratik yöntemi: Mayonez
Küçük bir mutfak hilesiyle gündelik işlerin stresini hafifletmek mümkün. Özellikle cam kavanozlardan çıkmayan yapışkan etiketler çok sayıda insanın karşılaştığı ve çözümü çoğu zaman vakit alan bir sorun. Ancak evdeki birkaç kolay malzeme ve yöntemle bu zorlu işlem çok daha kısa sürede tamamlanabiliyor. Bu haberde, sıcak suyun sihirli etkisinden saç kurutucusuna, gıda yağından doğal temizlik ürünlerine kadar "kavanozdaki etiketleri temizlemek" adına pratik ve etkili yöntemleri sizin için derledik. İşte kavanoz etiketlerine çözüm önerileri...

SICAK SU

Kavanozların üzerindeki etiketler sıcak suya batırılarak kolaylıkla çıkarılabilir.

TARİFİ

Bir kabı sıcak suyla doldurun.

Etiketli kavanozu içine batırın.

Bir süre ıslanmasına izin verin.

Çıkartmanın daha sonra kolayca soyulması gerekir.

ASETON

Biraz oje çıkarıcı ve pamuklu çubuk alın, ardından aşağıdaki adımları izleyin.

TARİFİ

Pamuklu çubukları oje çıkarıcıyla ıslatın.

Daha sonra bunları etiketteki yapıştırıcıyı çıkarmak için kullanın.

Gerekirse orta derecede basınç uygulayabilirsiniz ve yüzey izin verir.

Sökücünün güçlü kokusundan dolayı, işlemin sonunda yüzeyi iyice duruladığınızdan emin olun.

SİRKELİ MAYONEZ

4 yemek kaşığı mayonezi 1 yemek kaşığı sirke ile karıştırın.

Bu karışımı temizlenecek bölgeye uygulayın. Birkaç dakika açık bırakın.

Çıkartmayı çıkarmak için yavaşça kazıyın.

Mayonez ve sirke kalıntılarını gidermek için yüzeyi durulayın.

