B12 eksikliğini anında gösteren 3 belirti

B12 eksikliği hem beyni hem de vücudu değiştirebiliyor. Uzmanlara göre B12 eksikliği, sessizce ilerleyip beyin ve sinir sistemini etkileyebiliyor. Ancak bazı belirtiler çok hızlı ortaya çıkarak erken uyarı görevi görüyor. İşte B12 vitamini eksikliği belirtileri…

AZİME KAHYA | 6 Kasım 2025 Perşembe 14:38 | Son Güncelleme:
B12 eksikliğini anında gösteren 3 belirti
Ülkemizde birçok insan B12 eksikliğinden ötürü unutkanlık, yavaşlık, hafıza zayıflığı ya da yorgunluk gibi sorunlar yaşıyor ve bunun sebebinin vitamin eksikliği olduğunun farkında değil. Peki, B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?

B12 eksikliği erken fark edilirse kolayca tedavi edilir. Geç kalındığında sinir hasarı kalıcı hale gelebilir. B12 eksikliğinin devam etmesi durumunda kan tahlili ile kontrol edilmesi gerekir.

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

1. ELLERDE VE AYAKLARDA UYUŞMA – KARINCALANMA

B12, sinir kılıflarının korunmasında önemli rol oynar. Eksik olduğunda minik elektrik çarpması hissi, karıncalanma, soğukluk ve hissizlik gibi belirtiler kısa sürede başlar. Sinir uçları ilk etkilenen bölgelerdir.

2. DİL ÜZERİNDE YANMA – KIZARMA

Dil yüzeyi pürüzsüzleşir

Tadı azalan yiyecekler

Yanma ve acıma hissi

B12 eksikliğinin çok hızlı fark edilen işaretlerinden biridir.

3. ANLIK UNUTKANLIK VE ODAK KAYBI

B12, beyin fonksiyonlarının ana yakıtıdır. Azaldığında:

Kelime bulmada zorlanma

Konsantrasyon düşüklüğü

Ani dikkat dağınıklığı gibi sinirsel bilişsel bozulmalar ortaya çıkar. Birçok kişi bunu stresle karıştırıyor!

B12 EKSİKLİĞİ KİMLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜR?

Et tüketmeyen / vegan bireyler

Mide rahatsızlığı yaşayanlar (gastrit, reflü, ülser)

İleri yaş

Düzenli mide asidi azaltıcı ilaç kullananlar

B12 İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLER

Kırmızı et

Yumurta

Balık

Karaciğer

Süt ve yoğurt

Takviye ürünler (Doktor önerisiyle)

