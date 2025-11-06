B12 eksikliğini anında gösteren 3 belirti
B12 eksikliği hem beyni hem de vücudu değiştirebiliyor. Uzmanlara göre B12 eksikliği, sessizce ilerleyip beyin ve sinir sistemini etkileyebiliyor. Ancak bazı belirtiler çok hızlı ortaya çıkarak erken uyarı görevi görüyor. İşte B12 vitamini eksikliği belirtileri…
Ülkemizde birçok insan B12 eksikliğinden ötürü unutkanlık, yavaşlık, hafıza zayıflığı ya da yorgunluk gibi sorunlar yaşıyor ve bunun sebebinin vitamin eksikliği olduğunun farkında değil. Peki, B12 vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?
B12 eksikliği erken fark edilirse kolayca tedavi edilir. Geç kalındığında sinir hasarı kalıcı hale gelebilir. B12 eksikliğinin devam etmesi durumunda kan tahlili ile kontrol edilmesi gerekir.
B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
1. ELLERDE VE AYAKLARDA UYUŞMA – KARINCALANMA
B12, sinir kılıflarının korunmasında önemli rol oynar. Eksik olduğunda minik elektrik çarpması hissi, karıncalanma, soğukluk ve hissizlik gibi belirtiler kısa sürede başlar. Sinir uçları ilk etkilenen bölgelerdir.
2. DİL ÜZERİNDE YANMA – KIZARMA
Dil yüzeyi pürüzsüzleşir
Tadı azalan yiyecekler
Yanma ve acıma hissi
B12 eksikliğinin çok hızlı fark edilen işaretlerinden biridir.
3. ANLIK UNUTKANLIK VE ODAK KAYBI
B12, beyin fonksiyonlarının ana yakıtıdır. Azaldığında:
Kelime bulmada zorlanma
Konsantrasyon düşüklüğü
Ani dikkat dağınıklığı gibi sinirsel bilişsel bozulmalar ortaya çıkar. Birçok kişi bunu stresle karıştırıyor!
B12 EKSİKLİĞİ KİMLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜR?
Et tüketmeyen / vegan bireyler
Mide rahatsızlığı yaşayanlar (gastrit, reflü, ülser)
İleri yaş
Düzenli mide asidi azaltıcı ilaç kullananlar
B12 İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLER
Kırmızı et
Yumurta
Balık
Karaciğer
Süt ve yoğurt
Takviye ürünler (Doktor önerisiyle)