ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

İbn-i Sina'nın zeka formülü: Aç karnına alınırsa zekayı artırıyor

İbn-i Sînâ, Batı'da “Avicenna” adıyla tanınan, İslam dünyasının en önemli hekim, filozof ve bilim insanlarından biri olarak hafızamızda. İbn-i Sina'nın yüzyıllar boyunca hem Doğu'da hem Batı'da temel tıp kitabı olarak okutulan “El-Kânûn fi't-Tıbb” adlı eserinde zekayı açan baharatlardan meyvelere ve bitkilere kadar her detay yazıyor. Peki, 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen İbn-i Sina zeka için hangi baharatı öneriyor? Cevabı haberimizde…

Merve Kantarcı Çulha | 23 Ağustos 2025 Cumartesi 17:44 | Son Güncelleme:
İbn-i Sina'nın zeka formülü: Aç karnına alınırsa zekayı artırıyor
ABONE OL

Doğu'da ve batıda saygınlığı olan İbn-i Sina'nın zeka ve hafıza için önerdiği baharatlar merak ediliyor.

İbn-i Sina anatomi, fizyoloji, hastalıkların teşhisi ve tedavisi, ilaçlar, bitkisel ve hayvansal tedavi yöntemleri gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsayan çalışmalar yapmış ve bunlardan çıkardığı notları "El-Kânûn fi't-Tıbb" adlı eserinde bir araya getirmiş.

İBN-İ SİNA ZEKA İÇİN HARDALI ÖNERİYOR

İbn-i Sina El-Kanun Fi't Tıbb kitabında zekâ için hardalı öneriyor. Fakat hardalın faydasından bahsederken sadece bununla da kalmıyor. Hardalın diş ağrısından göze ve bronşite kadar birçok faydası olduğuna değiniyor. Peki, zekâ için hardalı nasıl tüketmek gerekiyor?

HARDALIN FAYDALARI

Aç karnına alınırsa zekâyı artırır.

Balgamı önler.

Tütsüsü haşereleri kaçırır.

Yüzü temizler ve derideki kanama izlerini yok eder.

Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılırsa iyi gelir.

Sinüsleri açan ilaçlardandır.

Dövülüp bal suyu ile içilirse bronşite iyi gelir.

Dalak hastalıklarına iyi gelir.

Uyuz hastalığında kullanılır.

Sürme ile kullanıldığında görme bozukluklarına iyi gelir.

Her gün pilavın yanında 1 tabak salata yemenin 5 faydası
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Her gün pilavın yanında 1 tabak salata yemenin 5 faydası
Her gün pilavın yanında 1 tabak salata yemenin 5 faydası
Fazla suda kalınca parmaklarımız neden buruşur?
Fazla suda kalınca parmaklarımız neden buruşur?
Kişilik testi: Resimde ilk gördüğün zeki mi yoksa güvenilir mi olduğunu söylüyor
Kişilik testi: Resimde ilk gördüğün zeki mi yoksa güvenilir mi olduğunu söylüyor
Mutluluğun formülü: Hayatınızı hızla sadeleştirmenin 5 yolu
Mutluluğun formülü: Hayatınızı hızla sadeleştirmenin 5 yolu
Dünyanın en uzun yaşayan insanları burada! Sebebi o çay
Dünyanın en uzun yaşayan insanları burada! Sebebi o çay
Taş gibi sağlam kemiklerin sırrı bu yiyecekler
Taş gibi sağlam kemiklerin sırrı bu yiyecekler
Diyabetle mücadele listesinde ilk sırada o meyve var: Glisemik indeksi düşük, lif oranı yüksek
Diyabetle mücadele listesinde ilk sırada o meyve var: Glisemik indeksi düşük, lif oranı yüksek
Üniversite hayatına hazırlık: Mezun olana kadar işinize yarayacak 7 altın tavsiye
Üniversite hayatına hazırlık: Mezun olana kadar işinize yarayacak 7 altın tavsiye
Kişilik testi: Resimde ilk hangi hayvanı görüyorsun? Karakterinin gizli tarafını açıklıyor
Kişilik testi: Resimde ilk hangi hayvanı görüyorsun? Karakterinin gizli tarafını açıklıyor
Doktor olarak doğmuş 2 burç! Onlar hem zeki hem yetenekli
Doktor olarak doğmuş 2 burç! Onlar hem zeki hem yetenekli
NASA astronotları bile test etmiş! İşte lavantanın ilginç faydaları
NASA astronotları bile test etmiş! İşte lavantanın ilginç faydaları