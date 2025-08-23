İbn-i Sina'nın zeka formülü: Aç karnına alınırsa zekayı artırıyor

Doğu'da ve batıda saygınlığı olan İbn-i Sina'nın zeka ve hafıza için önerdiği baharatlar merak ediliyor.

İbn-i Sina anatomi, fizyoloji, hastalıkların teşhisi ve tedavisi, ilaçlar, bitkisel ve hayvansal tedavi yöntemleri gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsayan çalışmalar yapmış ve bunlardan çıkardığı notları "El-Kânûn fi't-Tıbb" adlı eserinde bir araya getirmiş.

İBN-İ SİNA ZEKA İÇİN HARDALI ÖNERİYOR

İbn-i Sina El-Kanun Fi't Tıbb kitabında zekâ için hardalı öneriyor. Fakat hardalın faydasından bahsederken sadece bununla da kalmıyor. Hardalın diş ağrısından göze ve bronşite kadar birçok faydası olduğuna değiniyor. Peki, zekâ için hardalı nasıl tüketmek gerekiyor?

HARDALIN FAYDALARI

Aç karnına alınırsa zekâyı artırır.

Balgamı önler.

Tütsüsü haşereleri kaçırır.

Yüzü temizler ve derideki kanama izlerini yok eder.

Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılırsa iyi gelir.

Sinüsleri açan ilaçlardandır.

Dövülüp bal suyu ile içilirse bronşite iyi gelir.

Dalak hastalıklarına iyi gelir.

Uyuz hastalığında kullanılır.

Sürme ile kullanıldığında görme bozukluklarına iyi gelir.

