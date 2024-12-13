Resimdeki kuşu süper zekalar bile 5 saniyede fark etti! Zeka testi meydan okuyor

Her insanın kendini deneme, test etme aracı farklıdır. Bazıları zekasını geliştirmek için spor yapar, bazıları kitap okur, bazıları da zeka testlerine vakit ayırır. Peki, siz? Belki de süper zekasınız ama farkında değilsiniz. Optik illüzyonlu bir zeka testi hazırladık. Bu testi hem sevdiklerinize hem de kendinize uygulayabilirsiniz.

Görme duyumuzun varlığını o kadar hafife alıyoruz ki optik bir illüzyonda gizlenen bir şeyi görebileceğimizi yalnızca görsel zeka testlerinde fark ediyoruz. Oysa beyin birçok şeyi görür, duyar ve fark eder.

Her ne kadar gözlerimizi bir tür filtre olarak kullansak da çoğunlukla görmek istediğimizi görme eğilimindeyiz. Peki, baktığımız şey başka bir şey ise? Zeka testleri tam olarak insan zihnine bunu ispatlıyor.

ZEKA TESTİ: RESİMDEKİ KUŞ NEREDE?

Sonbahar görselinin yer aldığı bu görsel zeka testinde çok güzel bir sonbahar resmi yer alıyor. Renkleri kırmızıya, kahverengiye çalan ağaç dalları ve bir kuş sizin fark etmenizi bekliyor. Sizce bu kuş nerede?

Optik illüzyonlu zeka testleri ilk etapta kolay gibi görünür. Fakat resmin içerisine dalınca renkler, nesneler, sorulan soru ve cevap birbirine benzer. Algı ve çağrışımlar karışır. Süper zekalar bile resimdeki kuşu 5 saniyede görebildi. Siz kuşu bulabildiniz mi?

Vakit olmayanlar ve bulamayanlar için işte kuşun olduğu yeri işaretlediğimiz görsel;