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Elmalı kurabiye tarifi! Kışın çay yanına en kolay kurabiye önerisi

Kış gelince mutfaklarda elma eksik olmaz. Bin derde deva olan elmayı değerlendirmenin en nefis yollarından biri de elmalı kurabiye tarifi denemek. Tarçınla elmanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan mis kokulu kurabiyeler çayınızın yanına eşlik edebilir. Elmalı kurabiye tarifinin püf noktası unu elemek ve malzemeleri oda sıcaklığında kullanmak. İşte çay yanına en kolay kurabiyenin yapılışı…

13 Aralık 2024 Cuma 11:37 | Son Güncelleme:
Elmalı kurabiye tarifi! Kışın çay yanına en kolay kurabiye önerisi
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Elmalı kurabiye tarifi merak ediliyor. Kış elmalarını lezzetli hale getiren elmalı kurabiye çay yanının en sevilen kurabiyesi. İçerisindeki tarçınla damakta muhteşem bir lezzet bırakan elmalı kurabiyeyi yapmak oldukça kolay. 15 dakikada elmalı kurabiye hamurunu hazırlayabilirsiniz.

Çay yanına en sevilen kurabiye çeşitlerinden biri olan elmalı kurabiyenin yapılışı sanıldığı kadar zor değil. Tek uğraştırıcı kısım elmaları rendelemek. Gerisi sizin marifetinize kalmış.

ELMALI KURABİYE MALZEMELER

1 paket margarin

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı yoğurt

Kabartma tozu

Bir miktar un

ELMALI KURABİYE İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

3 elma

2 yemek kaşığı şeker

2 dilim limon

2 çay kaşığı tarçın

ELMALI KURABİYE TARİFİ

Önce elmalı kurabiye için harcı hazırlayın. Elmaları rendeleyin veya çok minik doğrayın. Tavaya koyun. Şekerini, tarçını ekleyin. Biraz ısındıktan sonra limonları da sıkın. 15 dakika karıştırın.

Harcı soğumaya bırakın. Ardından bir kaba tüm malzemeleri yoğurun.

Margarinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Hamuru 10 dakika dinlendirin. Sonra şekil vererek harçtan ekleyin ve kapatarak tepsiye yerleştirin. Bu tarifi kurabiye şeklinde de yapabilirsiniz tart şeklinde de yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

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