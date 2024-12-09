Örgü atkı modelleri! En farklı renk ve desenler burada

Örgü atkı modelleri çeşitli tekniklerle yapılıyor. En favorisi ise düz örgü de denilen haraşo. Örgü atkı modellerinde her teknik farklı bir görünüm sağlıyor. Kullanılan renk de görünüme katkı sunuyor.

Kış gelince atkı örme çok popüler hale geliyor. Kimi sevdiğine kimi de ailesine bir atkı örme hevesine kapılıyor. Örgü atkılar çeşitli tekniklerle yapılabilir.

ATKI ÖRMEYE BAŞLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

MALZEME SEÇİMİ: Kalın ipler hızlı sonuç verir, ince ipler daha zarif görünümler sağlar.

ŞİŞ NUMARASI: İpinize uygun şiş kullanın.

MODEL SEÇİMİ: Başlangıç seviyesindeyseniz, basit tekniklerden başlayarak ilerleyin.

Düz ve ters örgü (lastik örgü) modelini mutlaka öğrenin.

İşte en farklı ve en çok beğenilen desenlerde örgü modelleri...

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