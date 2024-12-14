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Mıhlama tarifi! En sevilen sıcak kahvaltılık

Mıhlama tarifi cumartesi-Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi. Peki, mıhlama nasıl yapılır? Sıcak kahvaltılık arıyorsanız gün boyu tok tutan mıhlamayı deneyebilirsiniz. Mısır ununun en lezzetli hali olan mıhlamanın yapılışı haberimizde…

14 Aralık 2024 Cumartesi 12:22 | Son Güncelleme:
Mıhlama tarifi! En sevilen sıcak kahvaltılık
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Cumartesi-Pazar kahvaltısına en çok sevilen kahvaltılık türü sıcak çeşitler. Mıhlama bunlar arasında en sevileni. Şöyle çektikçe uzayan bir mıhlama tarifine hazır mısınız?

Nefis kahvaltılık olan mıhlamanın birkaç püf noktası var. MasterChef jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya mıhlamada en önemli püf noktanın peynirin sünmesi olduğunu programlarda söylüyor.

Mıhlamanın diğer bir püf noktası ise tereyağının ve peynirin kalitesi. Her peynirle mıhlama olmaz.

MIHLAMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri

MIHLAMA TARİFİ

Tereyağını sahana aktarın ve sık ateşte iyice eritin, üzerine azar azar mısır unu ekleyin ve tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın.

Mısır unu renk aldığında suyu ekleyin. Ardından, kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini ekleyip, karıştırın ve kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Mıhlamanız hazır. Afiyet olsun.

MIHLAMANIN PÜF NOKTALARI

Mıhlamayı mutlaka sıcak ikram edin.

Mıhlama tarifinde mıhlama peyniri çok önemlidir. Herhangi bir peynirle kıvamı tutturamazsınız. Trabzon peyniri yerine eriyebilen çeçil peyniri de kullanabilirsiniz.

İnce çekilmiş ve taze mısır unu kullanın.

Süt köpüğü alınmış tereyağı kullanın. Mıhlama yaparken su yerine süt kullanmayı tercih edebilirsiniz.

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