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Mars Retro'suyla aşk hayatı değişecek 3 burç

Mars Retro'su başladı, Aslan burcunda Retro hareket, Yengeç burcuyla devam edecek. Peki, bu durum hangi burçlarda aşkın seyrini değiştirecek? Astrolog Özlem Recep'in kaleminden Mars Aslan Retro'suyla aşk hayatı değişecek 3 burç…

9 Aralık 2024 Pazartesi 17:18 | Son Güncelleme:
Mars Retro'suyla aşk hayatı değişecek 3 burç
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Mars Aslan Retro'su aşk hayatı yönünden burçları etkileyecek. Etkileri uzun sürecek olan Mars Retro'su bazı burçlarda eski defterleri açarken bazıları yeni aşklara yelken açacak.

AŞK HAYATI DEĞİŞECEK 3 BURÇ

Merkür Retro'su bu hafta sonuyla bitiyor, bu dönem girişim yapabilirsiniz. Bu süreç sizin 2,5 yılda bir atak yapacağınızı anlatır. Astrolog Özlem Recep bu dönemde haksızlığa uğrayanlara ve kendini güçsüz hissedenlere yakut takmayı öneriyor.

Koç

Mars Aslan Retro'su, aşk hayatın adına karışık bir döneme işaret ediyor olabilir. Hayatını değiştirebilecek bu aşk hikâyesinde aceleci karar vermeden Şubat sonunu beklemek hayrına olabilir. Ayrıca yurt dışı, spekülatif alanlardan kazanılabilecek para kapıları ve çocukların tam anlamıyla merkezinde.

Aslan

Aşk hayatın açısından şanslı zamanlardan geçebilirsin. Ayrıca bu dönem içerisinde ortaklı projelerden ekstra paralar kazanabilirsin.

Kova

İkizler Dolunay'ı aşk hayatınla ilgili birbirinize kenetleneceğiniz bir zaman dilimini anlatırken, bazı Kova burçları yine ve yeniden aşık olacak. Kendini göstermek istediğin her türlü konuda destek gördüğün bir zamandan geçtiğini söylemek istiyorum.

9-15 Aralık haftalık burç yorumları! Mars Retro'su başladı! Kovaya ve Aslana müjde, Akrep için uyarı
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