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Pirinç salatası tarifi! Hem doyurucu hem lezzetli

MasterChef izleyenler pirinç salatası tarifini araştırıyor. Pirinç salatası bir nevi garnitürlü pilav gibi. İşte nefis iştah kabartan pirinç salatası tarifi…

23 Ekim 2024 Çarşamba 17:28 | Son Güncelleme:
Pirinç salatası tarifi! Hem doyurucu hem lezzetli
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MasterChef'te bugün belirleyici yemeklerden biri de pirinç salatası. Garnitürle yapılan pirinç salatası oldukça doyurucu bir lezzet. Tek yapmanız gereken pilavla salata malzemelerini harmanlamak. İşte MasterChef hayranlarına öneri...

PİRİNÇ SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 yemek tereyağı-1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su

SALATA İÇİN MALZEMELER

1 kâse garnitür

5 adet kornişon turşu

3 adet közlenmiş kırmızı biber

Yarım demet dereotu

1 adet konserve mısır

1 adet limon

Tuz

PİRİNÇ SALATASI TARİFİ

Pirinç salatasının ilk olarak pilavını hazırlayın.

Pirinci yıkayın ve 20 dakika tuzlu suda bekletin.

Ardından süzün. Tencereye yağı alın ve pirinci, tuzla kavurun. Üzerine kaynar suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın.

Önce harlı ateşte, pirinçler göz göz olunca altını kısarak suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin.

Pişen pilavı ocaktan alın üzerine bir kağıt havlu örtün ve demlendirin.

Pilav demlenirken salatasını hazırlayın.

Garnitür ve mısırları süzgece alarak suyunu süzün. Salata malzemelerini karıştırın.

Derince bir kapta pilav ve diğer malzemeleri alın, tuzunu da ayarlayarak güzelce karıştırın. İstediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

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