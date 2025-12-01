Kokina çiçeğinin anlamı ne? Herkes neden kokina alıyor?

Kokinanın en bilinen anlamı yeni yılın uğur getirmesi, şans, bereket ve mutluluktur. Rivayete göre kokina eve alındığında kötü enerjiyi uzaklaştırır, haneye huzur ve bolluk çeker.

Kırmızı rengi aşkı, umudu ve neşeyi, yeşil yaprakları ise hayatı ve yenilenmeyi temsil eder.

HERKES NEDEN KOKİNA ALIYOR?

Kokina almanın birkaç özel sebebi var:

Uğur inancı: "Eve şans getirsin" düşüncesiyle alınır.

Yılbaşı sembolü olması: Kırmızı-yeşil renkleri yılbaşı ruhunu yansıtır.

Dayanıklı olması: Diğer çiçeklere göre uzun süre taze kalır.

Hediye kültürü: "Sana yeni yılda şans diliyorum" mesajı taşır, bu yüzden sıkça hediye edilir.

Geleneksel ritüeller: Bazı insanlar kokinayı bir yıl boyunca saklayıp kurutmanın şansı sabitlediğine inanır.

KOKİNANIN KÖKENİ VE EFSANESİ

Kokina aslında tek bir bitki değil; Ilex aquifolium dalı ile Ruscus aculeatus üzerine eklenen kırmızı meyvelerin birleşiminden hazırlanır.

Bir efsaneye göre, iki aşık birbirlerine kavuşmak için bir bitkinin üstüne kırmızı meyveler bırakır ve bu kaderin birleştirdiği aşkın sembolü olur. Zamanla "uğur getiren bitki" olarak anılmaya başlanır.

