ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Kokina çiçeğinin anlamı ne? Herkes neden kokina alıyor?

Kokina, yılbaşı döneminin en popüler çiçeklerinden biridir ve özellikle Türkiye'de Aralık ayında herkesin evini, tezgâhını ve sosyal medyasını süsler. Peki, bu kırmızı-yeşil bitki neden bu kadar seviliyor? Herkes neden kokina alıyor?

HİLAL ÇAKIR | 1 Aralık 2025 Pazartesi 16:41 | Son Güncelleme:
Kokina çiçeğinin anlamı ne? Herkes neden kokina alıyor?
ABONE OL

Kokinanın en bilinen anlamı yeni yılın uğur getirmesi, şans, bereket ve mutluluktur. Rivayete göre kokina eve alındığında kötü enerjiyi uzaklaştırır, haneye huzur ve bolluk çeker.

Kırmızı rengi aşkı, umudu ve neşeyi, yeşil yaprakları ise hayatı ve yenilenmeyi temsil eder.

HERKES NEDEN KOKİNA ALIYOR?

Kokina almanın birkaç özel sebebi var:

Uğur inancı: "Eve şans getirsin" düşüncesiyle alınır.

Yılbaşı sembolü olması: Kırmızı-yeşil renkleri yılbaşı ruhunu yansıtır.

Dayanıklı olması: Diğer çiçeklere göre uzun süre taze kalır.

Hediye kültürü: "Sana yeni yılda şans diliyorum" mesajı taşır, bu yüzden sıkça hediye edilir.

Geleneksel ritüeller: Bazı insanlar kokinayı bir yıl boyunca saklayıp kurutmanın şansı sabitlediğine inanır.

KOKİNANIN KÖKENİ VE EFSANESİ

Kokina aslında tek bir bitki değil; Ilex aquifolium dalı ile Ruscus aculeatus üzerine eklenen kırmızı meyvelerin birleşiminden hazırlanır.

Bir efsaneye göre, iki aşık birbirlerine kavuşmak için bir bitkinin üstüne kırmızı meyveler bırakır ve bu kaderin birleştirdiği aşkın sembolü olur. Zamanla "uğur getiren bitki" olarak anılmaya başlanır.

Her şeyde var! Meğer böbrek taşı yapıyormuş! En riskli alerjen
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Aşk ve gurur arasında en çok kalan 2 burç! Onların sevgisi ateş, gururu buzdağı...
Aşk ve gurur arasında en çok kalan 2 burç! Onların sevgisi ateş, gururu buzdağı...
Balgamı en hızlı söken karışım! İltihabı baskılıyor
Balgamı en hızlı söken karışım! İltihabı baskılıyor
Evde küfü önlemek için 5 basit yöntem
Evde küfü önlemek için 5 basit yöntem
Öğretmen olmak için doğmuş 5 burç: Sabırlık, örnek ve empati uzmanı...
Öğretmen olmak için doğmuş 5 burç: Sabırlık, örnek ve empati uzmanı...
Bu 3 burcun 2026'da hayatı baştan yazılıyor
Bu 3 burcun 2026'da hayatı baştan yazılıyor
Kavanozdaki etiketi çıkarmanın en pratik yöntemi: Mayonez
Kavanozdaki etiketi çıkarmanın en pratik yöntemi: Mayonez
Bembeyaz pilavın sırrı belli oldu! 1 damlası yetiyor
Bembeyaz pilavın sırrı belli oldu! 1 damlası yetiyor
Sirkeyle sivilceleri temizleme yöntemi! Gerçekten işe yarıyor mu?
Sirkeyle sivilceleri temizleme yöntemi! Gerçekten işe yarıyor mu?
Oyuncuların zinde kalmak için içtikleri 2 içecek
Oyuncuların zinde kalmak için içtikleri 2 içecek
Doğuştan en güvenilir 3 erkek burcu! Onlar astrolojinin demir direği
Doğuştan en güvenilir 3 erkek burcu! Onlar astrolojinin demir direği
Hyaluronik asit cildi bebek gibi yapar mı?
Hyaluronik asit cildi bebek gibi yapar mı?