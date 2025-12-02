Düdüklü tencere neden patlar? Küçük ihmaller mutfağı yıkabilir

Teknik yapısı gereği basınçla çalışan düdüklü tencere, pek çok yemeği kısa sürede pişirerek zamandan tasarruf sağlıyor. Ancak uzmanlara göre düdüklü tencere patlama riskinin temelinde, basıncın güvenli şekilde tahliye edilememesi yatıyor.

Basınç dengesini sağlayan kritik parçalar, contadan ventile, emniyet sibobundan tıkanmış düdük ya da kirli buhar kanalına kadar düzenli kontrol edilmediğinde ciddi kazalar meydana gelebiliyor. İşte düdüklü tencerelerle ilgili bilinmesi gerekenler...

DÜDÜKLÜ TENCERE NEDEN PATLAR?

Bir basınçlı pişirme ürünü asla "kontrolsüz yükselen basınçla" bırakılmamalı. Doğru kullanım ve bakım, kazayı değil hız ve lezzeti konuşulur hale getirir. Aşağıdaki durumlar patlamanın başlıca nedenleridir:

1. Buhar çıkışının tıkanması

Buhar kanalı veya düdük, yemek artıklarıyla tıkanırsa basınç dışarı atılamaz.

İçerideki basınç hızla yükselir ve kapak zorlanır.

2. Emniyet sibonun çalışmaması

Emniyet sibobu yükselen basıncı tahliye eder.

Kirli, kireçli ya da bozuksa devreye giremez, risk artar.

3. Contanın (kapak lastiği) yıpranması veya yanlış takılması

Aşınmış veya gevşek takılan kapak contası, basıncı tutulamaz hale getirir.

Ani basınç kaçakları kapağı savurabilir veya dengesiz basınç yükselişi yaratabilir.

4. Aşırı doldurma

Düdüklü tencere hacminin üst sınırından fazla doldurulursa, köpüren yemek buhar yollarına ulaşır ve tıkama yapar.

Bu da güvensiz basınç yükselişine yol açar.

5. Kullanım sırasında kapağın zorla açılması

Pişirme bitmeden kapak zorlanarak açılmaya çalışılırsa, içeride kalan yüksek ani basınç açığa çıkar ve kaza riski doğurur.

PATLAMANIN TEKNİK ÖZETİ

Yüksek basınç içeride birikir.

Tahliye olmaz + emniyet sibobu devreye girmez

Kapak kilidi zorlanır, conta zayıf veya tıkalı alan tetikler

Basınca dayanamayarak patlama gerçekleşir

HAYATİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bunları yapmak riskleri büyük oranda azaltır:

Tencereyi en fazla ⅔'üne kadar doldurun

Buhar çıkışını, düdüğü ve kanalları her kullanım öncesi kontrol edin

Kapak emniyet kilidi düzgün çalışıyor mu bakın

Contayı ve emniyet sibobunu düzenli değiştirin / temizleyin

Pişme bittikten sonra kapağı kesinlikle zorlamadan, basıncın düşmesini bekleyerek açın

Buharı tahliye ederken yüz ve elini üstüne yaklaştırmayın

Yıllanmış ve parçası bulunamayan basınçlı tencereleri kullanmayın

NE ZAMAN TEHLİKE ALARMI?

Bu işaretler varsa kullanma:

Buhar hiç çıkmıyorsa veya düdük ötmeden şişiyorsa

Kapak normalden fazla sert ve bombeli duruyorsa

Buhar tepsiden/yanlardan çığlık gibi kaçıyorsa

Emniyet sibobu fark edilir şekilde gevşek veya tıkalıysa

