Balgamı en hızlı söken karışım! İltihabı baskılıyor
Balgamdan kurtulmak için ilaç kullanmak istemeyenler doğal karışımlara yöneliyor. Peki, balgama ne iyi gelir? İşte boğazı yumuşatan karışım tarifi…
Balgamı hafifletip söktürmede en çok işe yarayan seçenekler sıcak, nemlendirici ve iltihap baskılayıcı bitkisel karışımlardır. "En hızlı" etki kişiden kişiye değişir ama aşağıdaki güvenli ve evde kolay uygulanabilir karışım birçok kişide rahatlatıcı sonuç verir. İşte balgamı hızlı sökebilen doğal karışım...
Malzemeler
1 bardak sıcak su
1 dilim taze Zencefil
1 tatlı kaşığı Bal
Yarım adet Limon
Yarım çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı
Sıcak suya zencefil dilimini koyun, 3–4 dakika demleyin
Balı ekleyin ve limonu sıkın
Eğer kullanacaksan karabiberi çok az ekleyin ve karıştırın
Yavaş yudumlarla için
ETKİSİ NEDEN GÜÇLÜ?
Buharı ve sıcak sıvı mukusu inceltir
Zencefil doğal dekonjestandır, solunumu açabilir
Bal boğazı nemlendirip tahrişi hafifletir
Limon C vitaminiyle bağışıklığa destek olur
SOĞAN + BAL ŞURUBU (GECE KARIŞIMI)
Malzemeler
1 adet soğan
2 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı
Soğanı ince ince doğrayın
Üstüne balı dökün
Üstü kapalı 6–8 saat (ya da 1 gece) bekletin
Oluşan sıvıdan 1 tatlı kaşığı için (günde 1–2 kez)
Etkisi neden olur?
Soğan sülfür bileşikleri sayesinde balgam söktürücü etki gösterebilir.
Bal ile birleşince boğazı yormadan alınabilir.
SICAK DUŞ + NEM DESTEĞİ (KARIŞIMDAN BİLE HIZLI ETKİ SAĞLAR!)
Bu bir ek karışım değil ama balgam sökmede en hızlı yardımcı genelde budur:
Sıcak duş alın → buhar mukusu hızla inceltir
Odaya nemlendirici koy (veya radyatöre su kabı)
Bol ılık su iç
Balgam kuru ortamda koyulaşır, nemde çözülür.
NE ZAMAN DİKKATLİ OLUNMALI?
Aşağıdaki belirtiler varsa doğal karışım yeterli olmayabilir ve doktora başvurmak gerekir:
Nefes almada belirgin zorlanma
3 günden uzun süren koyu yeşil/sarı balgam
Kanlı balgam
Yüksek ateş, titreme
Pnömoni veya kronik KOAH gibi mevcut akciğer rahatsızlığı