Balgamı en hızlı söken karışım! İltihabı baskılıyor

Balgamı hafifletip söktürmede en çok işe yarayan seçenekler sıcak, nemlendirici ve iltihap baskılayıcı bitkisel karışımlardır. "En hızlı" etki kişiden kişiye değişir ama aşağıdaki güvenli ve evde kolay uygulanabilir karışım birçok kişide rahatlatıcı sonuç verir. İşte balgamı hızlı sökebilen doğal karışım...

Malzemeler

1 bardak sıcak su

1 dilim taze Zencefil

1 tatlı kaşığı Bal

Yarım adet Limon

Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Sıcak suya zencefil dilimini koyun, 3–4 dakika demleyin

Balı ekleyin ve limonu sıkın

Eğer kullanacaksan karabiberi çok az ekleyin ve karıştırın

Yavaş yudumlarla için

ETKİSİ NEDEN GÜÇLÜ?

Buharı ve sıcak sıvı mukusu inceltir

Zencefil doğal dekonjestandır, solunumu açabilir

Bal boğazı nemlendirip tahrişi hafifletir

Limon C vitaminiyle bağışıklığa destek olur

SOĞAN + BAL ŞURUBU (GECE KARIŞIMI)

Malzemeler

1 adet soğan

2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı

Soğanı ince ince doğrayın

Üstüne balı dökün

Üstü kapalı 6–8 saat (ya da 1 gece) bekletin

Oluşan sıvıdan 1 tatlı kaşığı için (günde 1–2 kez)

Etkisi neden olur?

Soğan sülfür bileşikleri sayesinde balgam söktürücü etki gösterebilir.

Bal ile birleşince boğazı yormadan alınabilir.

SICAK DUŞ + NEM DESTEĞİ (KARIŞIMDAN BİLE HIZLI ETKİ SAĞLAR!)

Bu bir ek karışım değil ama balgam sökmede en hızlı yardımcı genelde budur:

Sıcak duş alın → buhar mukusu hızla inceltir

Odaya nemlendirici koy (veya radyatöre su kabı)

Bol ılık su iç

Balgam kuru ortamda koyulaşır, nemde çözülür.

NE ZAMAN DİKKATLİ OLUNMALI?

Aşağıdaki belirtiler varsa doğal karışım yeterli olmayabilir ve doktora başvurmak gerekir:

Nefes almada belirgin zorlanma

3 günden uzun süren koyu yeşil/sarı balgam

Kanlı balgam

Yüksek ateş, titreme

Pnömoni veya kronik KOAH gibi mevcut akciğer rahatsızlığı

Bu gıdayı tüketen yandı! Karaciğerin düşmanı, kolesterolü yükseltiyor