ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Balgamı en hızlı söken karışım! İltihabı baskılıyor

Balgamdan kurtulmak için ilaç kullanmak istemeyenler doğal karışımlara yöneliyor. Peki, balgama ne iyi gelir? İşte boğazı yumuşatan karışım tarifi…

KADİR TEKİN | 27 Kasım 2025 Perşembe 17:03 | Son Güncelleme:
Balgamı en hızlı söken karışım! İltihabı baskılıyor
ABONE OL

Balgamı hafifletip söktürmede en çok işe yarayan seçenekler sıcak, nemlendirici ve iltihap baskılayıcı bitkisel karışımlardır. "En hızlı" etki kişiden kişiye değişir ama aşağıdaki güvenli ve evde kolay uygulanabilir karışım birçok kişide rahatlatıcı sonuç verir. İşte balgamı hızlı sökebilen doğal karışım...

Malzemeler

1 bardak sıcak su

1 dilim taze Zencefil

1 tatlı kaşığı Bal

Yarım adet Limon

Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Sıcak suya zencefil dilimini koyun, 3–4 dakika demleyin

Balı ekleyin ve limonu sıkın

Eğer kullanacaksan karabiberi çok az ekleyin ve karıştırın

Yavaş yudumlarla için

ETKİSİ NEDEN GÜÇLÜ?

Buharı ve sıcak sıvı mukusu inceltir

Zencefil doğal dekonjestandır, solunumu açabilir

Bal boğazı nemlendirip tahrişi hafifletir

Limon C vitaminiyle bağışıklığa destek olur

SOĞAN + BAL ŞURUBU (GECE KARIŞIMI)

Malzemeler

1 adet soğan

2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı

Soğanı ince ince doğrayın

Üstüne balı dökün

Üstü kapalı 6–8 saat (ya da 1 gece) bekletin

Oluşan sıvıdan 1 tatlı kaşığı için (günde 1–2 kez)

Etkisi neden olur?

Soğan sülfür bileşikleri sayesinde balgam söktürücü etki gösterebilir.

Bal ile birleşince boğazı yormadan alınabilir.

SICAK DUŞ + NEM DESTEĞİ (KARIŞIMDAN BİLE HIZLI ETKİ SAĞLAR!)

Bu bir ek karışım değil ama balgam sökmede en hızlı yardımcı genelde budur:

Sıcak duş alın → buhar mukusu hızla inceltir

Odaya nemlendirici koy (veya radyatöre su kabı)

Bol ılık su iç

Balgam kuru ortamda koyulaşır, nemde çözülür.

NE ZAMAN DİKKATLİ OLUNMALI?

Aşağıdaki belirtiler varsa doğal karışım yeterli olmayabilir ve doktora başvurmak gerekir:

Nefes almada belirgin zorlanma

3 günden uzun süren koyu yeşil/sarı balgam

Kanlı balgam

Yüksek ateş, titreme

Pnömoni veya kronik KOAH gibi mevcut akciğer rahatsızlığı

Bu gıdayı tüketen yandı! Karaciğerin düşmanı, kolesterolü yükseltiyor
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Evde küfü önlemek için 5 basit yöntem
Evde küfü önlemek için 5 basit yöntem
Öğretmen olmak için doğmuş 5 burç: Sabırlık, örnek ve empati uzmanı...
Öğretmen olmak için doğmuş 5 burç: Sabırlık, örnek ve empati uzmanı...
Bu 3 burcun 2026'da hayatı baştan yazılıyor
Bu 3 burcun 2026'da hayatı baştan yazılıyor
Kavanozdaki etiketi çıkarmanın en pratik yöntemi: Mayonez
Kavanozdaki etiketi çıkarmanın en pratik yöntemi: Mayonez
Bembeyaz pilavın sırrı belli oldu! 1 damlası yetiyor
Bembeyaz pilavın sırrı belli oldu! 1 damlası yetiyor
Sirkeyle sivilceleri temizleme yöntemi! Gerçekten işe yarıyor mu?
Sirkeyle sivilceleri temizleme yöntemi! Gerçekten işe yarıyor mu?
Oyuncuların zinde kalmak için içtikleri 2 içecek
Oyuncuların zinde kalmak için içtikleri 2 içecek
Doğuştan en güvenilir 3 erkek burcu! Onlar astrolojinin demir direği
Doğuştan en güvenilir 3 erkek burcu! Onlar astrolojinin demir direği
Hyaluronik asit cildi bebek gibi yapar mı?
Hyaluronik asit cildi bebek gibi yapar mı?
Akraba ortamına katlanamayan 3 burç! Kaçsam mı kalsam mı?
Akraba ortamına katlanamayan 3 burç! Kaçsam mı kalsam mı?
Beyni yaşlandıran en zararlı besin ortaya çıktı! Hepimiz tüketiyoruz, çocuklar bayılıyor
Beyni yaşlandıran en zararlı besin ortaya çıktı! Hepimiz tüketiyoruz, çocuklar bayılıyor