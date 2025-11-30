Aşk ve gurur arasında en çok kalan 2 burç! Onların sevgisi ateş, gururu buzdağı...

Geçmişten günümüze kadar dizilere en sık konu olan iki duygu aşk ve gururdur. Neredeyse aşkın konu alındığı her dizide bu gel-gitler yaşanır. Peki, hangi burçlar daha çok aşk ve gurur arasında kalır?

AŞK VE GURUR ARASINDA KALAN 2 BURÇ

Aşk ve gurur arasında en sık gel-git yaşayan iki burç kişilik özellikleri nedeniyle genellikle öne çıkar. Bu burçlar Aslan ve Akrep şeklinde sıralanır. Çünkü ikisi de sever, ama kırıldığında önce gurur konuşur, sonra kalp devreye girer. Kısacası aslan sevgide ateş, gururda güneş... Akrep sevgide okyanus, gururda buzdağı...

ASLAN BURCU

Aşkta cömert ve tutkuludur, fakat gururu bir taç gibidir; sarsılırsa hemen düzeltmek ister. Kırıldığında "ilk adımı ben atmam" diyebilir, çünkü sevgiyi göstermek kadar değerinin de görülmesini bekler.

AKREP BURCU

Aşkta derin bağlar kurar, yoğun sever ama gururu bir zırh gibidir; incindikçe sertleşir. Duygularını açık etmekte zorlanıp içten içe mücadele edebilir. "Seviyorum ama belli etmem" hali bu burçta sık görülür.

