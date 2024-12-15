ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

İlacı böyle içmeyin! Migren şiddetini artırıyor

Baş ağrısı nedeniyle aşırı ve bilinçsiz ilaç kullanımı migreni daha da şiddetlendirebilir. Uzmanlar, birçok hastanın migrenden veya baş ağrısından değil, ilacın yan etkisinden etkilenebileceğini belirtiyor. Peki, migren için ağrı kesici ne zaman içilmeli?

15 Aralık 2024 Pazar 10:00 | Son Güncelleme:
İlacı böyle içmeyin! Migren şiddetini artırıyor
ABONE OL

Aşırı ilaç kullanımına bağlı bağlı baş ağrısı, günümüzde en sık karşılaşılan sorunlardan biri. Kronik migrenli hastalarda ağrının sıklığı nedeni ile bilinçsiz ilaç kullanımı da artıyor. Migren ilaçlarının ayda 8 günden fazla; ağrı kesicilerin ayda 15 günden fazla alınması ağrıları artırabilir.

MİGREN ATAKLARI BELİRTİLERİ

Baş ağrısı çok şiddetli olursa etkilere, kusma da eklenebilir.

Baş ağrısı 4-72 saat süreli, bazen orta derecede, bazen çok şiddetli zonklayıcı, nabız atar gibidir.

Ağrı atak sırasında veya farklı ataklarda taraf değiştirebilir, başın herhangi bir bölgesini tutabilir, yüze yayılabilir.

Migren ataklarına ense ağrısı eşlik eder.

AĞRI KESİCİ NE ZAMAN ALINMALI?

Baş ağrısı başlamadan önce ağrı kesiciler yararlıdır, ağrı başladıktan sonra alınacak ağrı kesicilerin çok bir yararı yoktur.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Çocukların zekası için kahvaltıda süt mü peynir mi daha faydalı?
Çocukların zekası için kahvaltıda süt mü peynir mi daha faydalı?
Mıhlama tarifi! En sevilen sıcak kahvaltılık
Mıhlama tarifi! En sevilen sıcak kahvaltılık
Bozuk saat gibi aynı yerde duran 5 burç! Zodyak'ın inatçıları
Bozuk saat gibi aynı yerde duran 5 burç! Zodyak'ın inatçıları
İlişkilerde eski aşkına dönen 3 burç! Son pişmanlık neye yarar
İlişkilerde eski aşkına dönen 3 burç! Son pişmanlık neye yarar
Burçlara göre yılbaşı hediyeleri! 2025'e özel öneriler
Burçlara göre yılbaşı hediyeleri! 2025'e özel öneriler
Resimdeki kuşu süper zekalar bile 5 saniyede fark etti! Zeka testi meydan okuyor
Resimdeki kuşu süper zekalar bile 5 saniyede fark etti! Zeka testi meydan okuyor
Elmalı kurabiye tarifi! Kışın çay yanına en kolay kurabiye önerisi
Elmalı kurabiye tarifi! Kışın çay yanına en kolay kurabiye önerisi
Kolajen en çok onda var! Tabak tabak yiyenler uzun yaşıyor
Kolajen en çok onda var! Tabak tabak yiyenler uzun yaşıyor
Spot ışıkları gibi parlayan 5 burç! Onlar Zodyak'ın patronları
Spot ışıkları gibi parlayan 5 burç! Onlar Zodyak'ın patronları
Mars Retro'suyla aşk hayatı değişecek 3 burç
Mars Retro'suyla aşk hayatı değişecek 3 burç
Örgü atkı modelleri! En farklı renk ve desenler burada
Örgü atkı modelleri! En farklı renk ve desenler burada