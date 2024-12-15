İlacı böyle içmeyin! Migren şiddetini artırıyor

Aşırı ilaç kullanımına bağlı bağlı baş ağrısı, günümüzde en sık karşılaşılan sorunlardan biri. Kronik migrenli hastalarda ağrının sıklığı nedeni ile bilinçsiz ilaç kullanımı da artıyor. Migren ilaçlarının ayda 8 günden fazla; ağrı kesicilerin ayda 15 günden fazla alınması ağrıları artırabilir.

MİGREN ATAKLARI BELİRTİLERİ

Baş ağrısı çok şiddetli olursa etkilere, kusma da eklenebilir.

Baş ağrısı 4-72 saat süreli, bazen orta derecede, bazen çok şiddetli zonklayıcı, nabız atar gibidir.

Ağrı atak sırasında veya farklı ataklarda taraf değiştirebilir, başın herhangi bir bölgesini tutabilir, yüze yayılabilir.

Migren ataklarına ense ağrısı eşlik eder.

AĞRI KESİCİ NE ZAMAN ALINMALI?

Baş ağrısı başlamadan önce ağrı kesiciler yararlıdır, ağrı başladıktan sonra alınacak ağrı kesicilerin çok bir yararı yoktur.