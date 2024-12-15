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Evlilik için birbirine en çok uyan burçlar

Burçlar bir ilişkinin olasılığına dair ipucu verebilir. Bu yüzden genelde ekranda evli ve mutlu çiftlerin burçları sorgulanır, burçların aşk uyumuna bakılır. Bu örnekler arasında Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ve Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti yer alıyor. Peki, mutlu çiftlerin burçları birbirine uyumlu mu? Gelin burçların aşk uyumuna birlikte bakalım…

15 Aralık 2024 Pazar 13:34 | Son Güncelleme:
Evlilik için birbirine en çok uyan burçlar
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Sinem Kobal'ın yeni çıkan Her Şeyin Başı Merkür filminin ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun burçlara yönelik açıklama yapması burçların aşk uyumunu gündeme getirdi.

Sinem Kobal Aslan burcu, Kenan İmirzalıoğlu ise İkizler burcu. Sizce bu burçların aşk uyumu nasıl?

Ekranda burçlarıyla sorgulanan diğer isimlerden biri de Fahriye Evcen ve Burak Özçivit. Fahriye Evcen İkizler burcu, Burak Özçivit Oğlak burcu.

HANGİ BURÇLAR BİRBİRİYLE İYİ ANLAŞIR?

Söz konusu aşk olunca Kenan İmirzalıoğlu'nun da dediği gibi burçlarda yetersiz oluyor. Ama biz yine de aşk konusunda astrolojinin uyumuna bakabiliriz.

Zıt burçların ruh eşleri olduğu söylenir çünkü birbirlerine denge getirirler. Örneğin, mantıklı bir Toprak burcu, daha neşeli bir Hava burcunu tamamlayabilir. Aslında, uyumlu bir evlilik farklılıklardan gelebilir

BURÇLARIN AŞK UYUMU

Terazi – Koç

Boğa – Akrep

İkizler – Yay

Yengeç – Oğlak

Aslan – Kova

Balık – Başak

İkizler burcu (20 Mayıs-20 Haziran)

Pratik zekalı olan İkizler Aslanların hayranlığından hoşlanır. Terazi ve Kova burcunun da entelektüel yapısından etkilenebilirsiniz.

Evlilik için en iyi eşleşmeler: Aslan, Kova, Terazi.

BURÇLARIN EN UYUMLU VE EN AZ UYUMLU PARTNERLERİ

Koç burcuna en uyumlu Terazi, en az uyumlu Yengeç.

Boğa burcuna en uyumlu Yengeç, en az uyumlu Yay

İkizler burcuna en uyumlu Aslan/Kova, en az uyumlu Boğa

Yengeç burcuna en uyumlu Oğlak, en az uyumlu Koç

Aslan burcuna en uyumlu Aslan, en az uyumlu Akrep.

Başak burcuna en uyumlu Oğlak, en az uyumlu İkizler

Terazi burcuna en uyumlu İkizler, en az uyumlu Oğlak

Akrep burcuna en uyumlu Yengeç, en az uyumlu Kova

Yay burcuna en uyumlu Yay, en az uyumlu Başak

Oğlak burcuna en uyumlu Yengeç/Başak, en az uyumlu Aslan

Kova burcuna en uyumlu Yay, en az uyumlu Boğa

Balık burcuna en uyumlu Akrep, en az uyumlu Başak

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