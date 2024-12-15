Evlilik için birbirine en çok uyan burçlar
Burçlar bir ilişkinin olasılığına dair ipucu verebilir. Bu yüzden genelde ekranda evli ve mutlu çiftlerin burçları sorgulanır, burçların aşk uyumuna bakılır. Bu örnekler arasında Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ve Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti yer alıyor. Peki, mutlu çiftlerin burçları birbirine uyumlu mu? Gelin burçların aşk uyumuna birlikte bakalım…
Sinem Kobal'ın yeni çıkan Her Şeyin Başı Merkür filminin ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun burçlara yönelik açıklama yapması burçların aşk uyumunu gündeme getirdi.
Sinem Kobal Aslan burcu, Kenan İmirzalıoğlu ise İkizler burcu. Sizce bu burçların aşk uyumu nasıl?
Ekranda burçlarıyla sorgulanan diğer isimlerden biri de Fahriye Evcen ve Burak Özçivit. Fahriye Evcen İkizler burcu, Burak Özçivit Oğlak burcu.
HANGİ BURÇLAR BİRBİRİYLE İYİ ANLAŞIR?
Söz konusu aşk olunca Kenan İmirzalıoğlu'nun da dediği gibi burçlarda yetersiz oluyor. Ama biz yine de aşk konusunda astrolojinin uyumuna bakabiliriz.
Zıt burçların ruh eşleri olduğu söylenir çünkü birbirlerine denge getirirler. Örneğin, mantıklı bir Toprak burcu, daha neşeli bir Hava burcunu tamamlayabilir. Aslında, uyumlu bir evlilik farklılıklardan gelebilir
BURÇLARIN AŞK UYUMU
Terazi – Koç
Boğa – Akrep
İkizler – Yay
Yengeç – Oğlak
Aslan – Kova
Balık – Başak
İkizler burcu (20 Mayıs-20 Haziran)
Pratik zekalı olan İkizler Aslanların hayranlığından hoşlanır. Terazi ve Kova burcunun da entelektüel yapısından etkilenebilirsiniz.
Evlilik için en iyi eşleşmeler: Aslan, Kova, Terazi.
BURÇLARIN EN UYUMLU VE EN AZ UYUMLU PARTNERLERİ
Koç burcuna en uyumlu Terazi, en az uyumlu Yengeç.
Boğa burcuna en uyumlu Yengeç, en az uyumlu Yay
İkizler burcuna en uyumlu Aslan/Kova, en az uyumlu Boğa
Yengeç burcuna en uyumlu Oğlak, en az uyumlu Koç
Aslan burcuna en uyumlu Aslan, en az uyumlu Akrep.
Başak burcuna en uyumlu Oğlak, en az uyumlu İkizler
Terazi burcuna en uyumlu İkizler, en az uyumlu Oğlak
Akrep burcuna en uyumlu Yengeç, en az uyumlu Kova
Yay burcuna en uyumlu Yay, en az uyumlu Başak
Oğlak burcuna en uyumlu Yengeç/Başak, en az uyumlu Aslan
Kova burcuna en uyumlu Yay, en az uyumlu Boğa
Balık burcuna en uyumlu Akrep, en az uyumlu Başak