Beyaz peynir yiyen herkesi ilgilendiriyor! Bu belirtiler varsa ağzınıza sürmeyin
Türkiye'de en çok tüketilen gıdaların başında gelen beyaz peynir, bazı kişilerde ciddi sağlık şikâyetlerine yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle alerji, laktoz intoleransı ve histamin hassasiyeti olanların dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Peki, hangi belirtiler ciddiye alınmalı, hangi beyaz peynirler tehlikeli?
Her beyaz peynir türü herkes için uygun olmayabilir. Bunlardan biri de beyaz peynir. Her peynir herkes için sağlıklı değildir. Bazı sağlık belirtileri tekrar ediyorsa tüketimi durdurulmalı ve mutlaka doktora gidilmelidir. Peki, hangi belirtiler kırmızı alarm niteliğinde? İşte beyaz peynir reçetesi...
HANGİ BELİRTİLER CİDDİYE ALINMALI?
Eğer beyaz peynir tükettikten sonra aşağıdaki şikâyetler oluyorsa doktorunuza danışın:
Karın ağrısı, şişkinlik, ishal: Laktoz intoleransı
Ağızda kaşıntı, kızarıklık: Besin alerjisi
Burun akıntısı, hapşırma: Süt proteini duyarlılığı
Ciltte döküntü, egzama: Histamin intoleransı
Hırıltılı nefes, boğazda daralma: Alerjik reaksiyon (acil!)
Özellikle solunum güçlüğü varsa zaman kaybetmeden 112 aranmalı.
NEDENLERİ NE OLABİLİR?
1. Laktoz intoleransı
Sindirim enzim yetersizliği
En yaygın şikâyet kaynağı
2. Süt proteini alerjisi
Kazein ve beta-laktoglobulin proteinlerine karşı reaksiyon
Daha şiddetli seyredebilir
3. Histamin duyarlılığı
Özellikle olgun peynirlerde histamin yüksektir
Baş ağrısı ve çarpıntı yapabilir
Kalitesiz peynir de riskli durumlar
Gerekenden fazla tuz, koruyucu madde, bitkisel yağ kullanımı
Uygun olmayan saklama koşulları
Sahte ürünlerde bozulma ve bakteri riski
Etiket okumadan peynir alınmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ne yapmalı?
Belirtileri takip edin, doktor görüşü alın
Laktozsuz ürünleri deneyin
Güvenilir markaları tercih edin
Açıkta satılan peynirlerde hijyene çok dikkat edin
Alerji testi yaptırmak çözüm olabilir