Beyaz peynir yiyen herkesi ilgilendiriyor! Bu belirtiler varsa ağzınıza sürmeyin

Türkiye'de en çok tüketilen gıdaların başında gelen beyaz peynir, bazı kişilerde ciddi sağlık şikâyetlerine yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle alerji, laktoz intoleransı ve histamin hassasiyeti olanların dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Peki, hangi belirtiler ciddiye alınmalı, hangi beyaz peynirler tehlikeli?

30 Ekim 2025 Perşembe 14:58
Beyaz peynir yiyen herkesi ilgilendiriyor! Bu belirtiler varsa ağzınıza sürmeyin
Her beyaz peynir türü herkes için uygun olmayabilir. Bunlardan biri de beyaz peynir. Her peynir herkes için sağlıklı değildir. Bazı sağlık belirtileri tekrar ediyorsa tüketimi durdurulmalı ve mutlaka doktora gidilmelidir. Peki, hangi belirtiler kırmızı alarm niteliğinde? İşte beyaz peynir reçetesi...

HANGİ BELİRTİLER CİDDİYE ALINMALI?

Eğer beyaz peynir tükettikten sonra aşağıdaki şikâyetler oluyorsa doktorunuza danışın:

Karın ağrısı, şişkinlik, ishal: Laktoz intoleransı

Ağızda kaşıntı, kızarıklık: Besin alerjisi

Burun akıntısı, hapşırma: Süt proteini duyarlılığı

Ciltte döküntü, egzama: Histamin intoleransı

Hırıltılı nefes, boğazda daralma: Alerjik reaksiyon (acil!)

Özellikle solunum güçlüğü varsa zaman kaybetmeden 112 aranmalı.

NEDENLERİ NE OLABİLİR?

1. Laktoz intoleransı

Sindirim enzim yetersizliği

En yaygın şikâyet kaynağı

2. Süt proteini alerjisi

Kazein ve beta-laktoglobulin proteinlerine karşı reaksiyon

Daha şiddetli seyredebilir

3. Histamin duyarlılığı

Özellikle olgun peynirlerde histamin yüksektir

Baş ağrısı ve çarpıntı yapabilir

Kalitesiz peynir de riskli durumlar

Gerekenden fazla tuz, koruyucu madde, bitkisel yağ kullanımı

Uygun olmayan saklama koşulları

Sahte ürünlerde bozulma ve bakteri riski

Etiket okumadan peynir alınmaması gerektiği vurgulanıyor.

Ne yapmalı?

Belirtileri takip edin, doktor görüşü alın

Laktozsuz ürünleri deneyin

Güvenilir markaları tercih edin

Açıkta satılan peynirlerde hijyene çok dikkat edin

Alerji testi yaptırmak çözüm olabilir

