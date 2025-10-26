ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Astrologlar açıkladı: Aşkını gizlice yaşayan 2 burç! Onlar gözleriyle sever

Bazı burçlar duygularını yüksek sesle dile getirmez ama bakışları her şeyi anlatır. Onlar aşkı kelimelerle değil, gözleriyle yaşar! İşte aşkını derinden ama sessiz yaşayan o 2 burç...

Mor Papatya | 26 Ekim 2025 Pazar 14:21 | Son Güncelleme:
Astrologlar açıkladı: Aşkını gizlice yaşayan 2 burç! Onlar gözleriyle sever
ABONE OL

Astrolojide bazı burçlar vardır ki duygularını göstermekten çekinir; hislerini içlerinde büyütür, dışa vurmazlar. Aşkı bir sır gibi saklar, sadece bakışlarıyla anlatırlar. Onlar için sevgi bir gösteri değil, ruhsal bir bağdır.

Astrologlar bu konuda hemfikir. İki burç var ki aşkı en derin ama en sessiz yaşayan onlar.

1. YENGEÇ BURCU: SESSİZ BİR AŞKIN SICAKLIĞI

Yengeç burcu, duyguların burcudur ama aynı zamanda aşkta temkinli davranır.

Sevdiğinde hemen belli etmez, çünkü kırılmaktan korkar.

O yüzden aşkını çoğu zaman bakışlarıyla, ilgisiyle ve sessizce yanında olarak gösterir.

Göz teması kurduğunda, o derin bakışın içinde "seni seviyorum" vardır ama bunu kolay kolay dile getirmez.

Yengeç için aşk, sözden çok sadakatle yaşanır.

2. OĞLAK BURCU: DUYGULARINI KONTROL EDEN AŞIK

Oğlak burcu, dışarıdan soğukkanlı görünse de içinde fırtınalar kopar.

Aşık olduğunda bunu saklamayı tercih eder; çünkü duygularını göstermek onun için "zayıflık" gibi gelir.

Ama gözleri, tüm duygularını ele verir.

Sessizce göz teması kurar, yanınızda olur, destek olur — fakat "seni seviyorum" demesi uzun zaman alabilir.

Oğlak'ın aşkı, derin, ciddi ve kalıcıdır.

NEDEN GÖZLERİYLE SEVERLER?

Bu iki burç da duygusal olarak savunma duvarı yüksek olan gruptadır.

Kelimelere değil, enerjiye inanırlar.

Onlar için aşk, kalabalıklarda değil; bir bakışta, bir sessizlikte yaşanır.

Bu yüzden aşklarını gizlice yaşar, sadece o özel kişiye fark ettirirler.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Kürdan diş ve diş etleri için zararlı mı?
Kürdan diş ve diş etleri için zararlı mı?
Protein tozları böbreklere zarar verir mi? Meğer işin aslı çok farklıymış…
Protein tozları böbreklere zarar verir mi? Meğer işin aslı çok farklıymış…
Sütle çay demlenirse ne olur? Faydalı mı, lezzetli mi, zararlı mı?
Sütle çay demlenirse ne olur? Faydalı mı, lezzetli mi, zararlı mı?
Bu ebeveyn hatası üstün zekâlı çocukları bile ödevden kaçırıyor! İşte üstün zeka belirtileri
Bu ebeveyn hatası üstün zekâlı çocukları bile ödevden kaçırıyor! İşte üstün zeka belirtileri
Zencefil mi yoksa zerdeçal mı daha sağlıklı? Meğer doğru bildiğimiz yanlışmış
Zencefil mi yoksa zerdeçal mı daha sağlıklı? Meğer doğru bildiğimiz yanlışmış
Kişilik testi: Seçtiğin çiçek nasıl bir insan olduğunu söylüyor
Kişilik testi: Seçtiğin çiçek nasıl bir insan olduğunu söylüyor
Yalnızca 15 dakikada göbek eriten yöntem: Kadınlar sonuçlara inanamıyor
Yalnızca 15 dakikada göbek eriten yöntem: Kadınlar sonuçlara inanamıyor
Uzmanı uyardı: Akciğerler tehlikede, kanser kapıda! Dumansız diye herkesin elinde ama...
Uzmanı uyardı: Akciğerler tehlikede, kanser kapıda! Dumansız diye herkesin elinde ama...
İbn-i Sina'nın önerisi: Hem çamaşırları beyazlatıyor hem yaraları iyileştiriyor
İbn-i Sina'nın önerisi: Hem çamaşırları beyazlatıyor hem yaraları iyileştiriyor
Sıcak mı yoksa soğuk duş mu sağlıklı? Meğer yanlış biliyormuşuz
Sıcak mı yoksa soğuk duş mu sağlıklı? Meğer yanlış biliyormuşuz
Zeka testi: 49'ların arasındaki 94 nerede? Sadece en zekiler görüyor
Zeka testi: 49'ların arasındaki 94 nerede? Sadece en zekiler görüyor