Avokadodan hazırlanan 3 sağlıklı tarif! Kolesterolü damardan kazıyor, cildi pırıl pırıl yapıyor
Avokado, içeriğindeki sağlıklı yağlar ve güçlü besin değerleri sayesinde hem kolesterol ile savaşan hem de cilt sağlığına parlaklık kazandıran besin olarak öne çıkıyor. Kolesterol sorununa doğal çözüm arayanlar ve cilt sağlığını desteklemek isteyenler için avokado ile hazırlanmış sağlıklı tarif alternatifleri büyük ilgi görüyor. Sofrada hem lezzetli hem de kolesterol dostu olan bu avokado sağlıklı tarif önerileri, aynı zamanda cilt sağlığını korumak isteyenlerin favorisi haline geliyor.
Son yılların en popüler süper besinlerinden avokado, hem kolesterol düşürmeye yardımcı olması hem de cilt sağlığı üzerindeki etkileriyle sofraların vazgeçilmezi haline geldi. Uzmanlara göre düzenli avokado tüketimi, kötü kolesterolü (LDL) damar duvarlarından temizleyerek kalp sağlığını destekliyor.
AVOKADONUN SAĞLIK FAYDALARI
Kötü kolesterolü düşürmeye destek olur
Cilt sağlığını korur ve parlaklık kazandırır
Lifli yapısı ile sindirimi destekler
Vitamin ve mineral açısından zengin
Sağlıklı tarifler için çok yönlü bir besindir
KOLESTEROLÜ DAMARDAN KAZIYOR, CİLDİ PIRIL PIRIL YAPIYOR
Sağlıklı yağları ve vitaminleri sayesinde cilt sağlığına doğal bir parlaklık kazandıran avokado, aynı zamanda diyetlere de mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.
AVOKADODAN HAZIRLANAN 3 SAĞLIKLI TARİF
Evde kolayca hazırlanabilen sağlıklı tarif seçenekleriyle hem fit hem de lezzetli öğünler sunan avokado; kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her ana uyum sağlayabiliyor. İşte avokado ile hazırlanmış 3 sağlıklı tarif; kolesterolü azaltırken cilt sağlığına iyi gelen pratik öneriler...
1) AVOKADOLU TAM TAHILLI TOST: KOLESTEROL DOSTU KAHVALTI
Bu sağlıklı tarif, güne enerjik başlamayı sağlar. Avokadodaki sağlıklı yağlar kolesterol dengesini iyileştirir, cilt sağlığına katkı sağlar.
Malzemeler
1 olgun avokado
1 dilim tam tahıllı ekmek
Limon suyu, tuz
Üzerine isteğe göre yumurta
Yapılışı
Avokadoyu ez, ekmek üzerine sür, limonla tatlandır.
Yüksek kolesterol ile savaşırken cilt sağlığını destekleyen harika bir kahvaltı!
2) YOĞURTLU AVOKADO SALATASI: HEM KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ HEM CİLT GENÇLEŞTİRİCİ
Bu sağlıklı tarif, hafif öğün arayanlar için ideal. Hem tok tutuyor hem de kolesterol seviyelerini kontrol altında tutuyor.
Malzemeler
1 avokado
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
Zeytinyağı, limon, tuz
Dereotu veya maydanoz
Yapılışı
Avokadoyu küp doğra, yoğurtla karıştır.
Zengin vitamin içeriği sayesinde cilt sağlığı için parlaklık ve nem kazandırır.
3) AVOKADOLU SMOOTHİE: CİLDE NEM, KOLESTEROLE ÇÖZÜM
Bu sağlıklı tarif, özellikle cilt sağlığı için güçlü bir destek sunar. Aynı zamanda kolesterol düşürmeye yardımcı sağlıklı yağlarla doludur.
Malzemeler
Yarım avokado
1 su bardağı süt veya badem sütü
1 tatlı kaşığı bal
Birkaç yaprak ıspanak (opsiyonel)
Yapılışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçir.
Düzenli tüketimde cilt sağlığında gözle görülür iyileşme sağlar.