Beyaz dilden kurtaran 3 yöntem! Kötü ağız kokusu kâbusuna son

Geleneksel tedavilerde dil rengi çok önemli bir ipucu. Çünkü sağlık koşullarını belirlemede ve tedavi etmede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, beyaz dil, oral pamukçuk gibi bir sağlık sorununun uyarı işareti olarak düşünebilir.

Beyaz dilden kurtulmak, kötü nefes kokusunu gidermek ve ağız sağlığınızı iyileştirmek bazı doğal yöntemler var. İşte bunlardan birkaçı...

KARBONAT

Ağız hijyeni için önemli bir malzeme olan karbonat dili ölü hücrelerden arındırır. Kalıntıları temizler, asitleri etkisiz hale getirir.

Ayrıca, araştırmalar karbonat veya sodyum bikarbonatın tükürüğe karşı etkili olduğunu söylüyor.

Lowa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki Dows Diş Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada karbonata maruz kalmanın ağızdaki bakteri hücrelerinin sayısında istatistiksel olarak anlamlı azalmalara neden olduğu belirtiliyor.

TARİFİ

Bir çay kaşığı karbonatı limon suyuyla macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından karışımı diş fırçanıza ekleyin, dilinizi fırçalayın.

ALOE VERA SUYU

Aloe vera, enfeksiyonları, yaraları, yanıkları ve cilt tahrişlerini iyileştirmek için kullanılır. Fakat bazı ciltler için uygun değildir.

Ölü hücreleri temizleyen aloe vera suyu cildi değiştirir ve dildeki beyazlığı alır.

Kekik Yağı

Kekik yağı antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Doğal bir antibiyotik görevi görür. Dildeki beyazlığı giderebilir.