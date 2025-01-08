ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Devlet desteği aldı, tesis kurdu! Ankara, İstanbul, Bursa'dan talep çok

Kadın girişimci Beyza Kacal Kalaycı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibeyle termal tesis kurdu. Yaşı küçük olmasına rağmen pes etmeyen Beyza Kacal Kalaycı, tesise Antalya, İstanbul, Bursa'dan çok kişinin geldiğini belirtiyor. İşte kadın girişimcinin hikayesi...

AA | 8 Ocak 2025 Çarşamba 16:36 | Son Güncelleme:
Devlet desteği aldı, tesis kurdu! Ankara, İstanbul, Bursa'dan talep çok
ABONE OL

Devlet desteği alan kadın girişimci Beyza Kacal Kalaycı, Afyonkarahisar'da bir termal tesis kurarak kendi işinin patronu oldu.

16 VİLALIK İŞLETME KURDU

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan Beyza Kacal Kalaycı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibeyle kurduğu tesiste termal turizme hizmet veriyor.

Kalaycı, ilçenin Yaylabağı beldesine bir termal tesis kurmaya karar verince hazırladığı projeyle TKDK'den onay aldı.

Aldığı destekle 16 villadan oluşan işletmeyi faaliyete geçiren Kalaycı, 7 aydır misafirlerine iyi hizmet verebilmek ve termal turizme katkı sağlamak için çaba gösteriyor.

Tesisi kurma fikri ortaya çıkınca Eskişehir'den beldeye taşınan Kalaycı, AA muhabirine, beldedeki kendilerine ait arsayı değerlendirmek isteyince bir araştırma içerisine girdiğini söyledi.

Kalaycı, bu doğrultuda termal tesis fikrinin ortaya çıktığını belirterek "Yaşım küçük ama 'Ben de başarabilirim.' dedim. İş konusunda araştırma yaparken TKDK'yi inceledim. Destek almaya karar verdim." dedi.

ANTALYA, BURSA VE İSTANBUL'DAN GELEN ÇOK

Desteğin gelmesiyle işleri hızlandırdığını anlatan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Beldenin termal suyunu kullanmak istedik. TKDK tarafından Türkiye-AB eş finansmanıyla verilen hibeden yaklaşık 4 milyon lira aldık. Tesise toplam 7,5 milyon harcama yaptık. İşletmemize daha çok Antalya, İstanbul, Bursa'dan geliyorlar. Tesiste 16 villa bulunuyor. İki katlı villalarımızda misafirlerimiz ev konforunda rahat ediyor. Burası ailesi ve arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirmek isteyen herkesin tercih ettiği bir yer haline geldi. Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim."
Etiketler:
- Popüler Haberler -
İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı! İsteyen şurup yapıp içiyor isteyen şeker gibi emiyor
İbn-i Sina'dan 3 öksürük ilacı! İsteyen şurup yapıp içiyor isteyen şeker gibi emiyor
Ihlamuru kaynatanlar yandı! Gribe iyi gelmesi için böyle demleyin
Ihlamuru kaynatanlar yandı! Gribe iyi gelmesi için böyle demleyin
Astrologlar açıkladı: 2025'te kariyeri parlayacak 3 burç, başarı onlardan sorulacak
Astrologlar açıkladı: 2025'te kariyeri parlayacak 3 burç, başarı onlardan sorulacak
Beyaz dilden kurtaran 3 yöntem! Kötü ağız kokusu kâbusuna son
Beyaz dilden kurtaran 3 yöntem! Kötü ağız kokusu kâbusuna son
Yüz şeklinize göre doğru saç ayrımını bulun! Meğerse etkisi çok büyükmüş
Yüz şeklinize göre doğru saç ayrımını bulun! Meğerse etkisi çok büyükmüş
Onlar Zodyak'ın zırdelileri… Kıskançlıktan mutlu olamayan 3 burç
Onlar Zodyak'ın zırdelileri… Kıskançlıktan mutlu olamayan 3 burç
Zayıflamanın bedava formülü! İnsanı muma çeviren 3 bitki çayı
Zayıflamanın bedava formülü! İnsanı muma çeviren 3 bitki çayı
Kötü ağız kokusu bu sebepten oluyormuş! Sakız çiğnerken bir daha düşünün
Kötü ağız kokusu bu sebepten oluyormuş! Sakız çiğnerken bir daha düşünün
Amerika'da en çok para kazandıran 3 meslek! En zenginleri o mesleklerden
Amerika'da en çok para kazandıran 3 meslek! En zenginleri o mesleklerden
Yüzüne 1 kaşık süren yaşadı! Cilt için doğal bir mucize! Cilt lekelerini sıfırlıyor
Yüzüne 1 kaşık süren yaşadı! Cilt için doğal bir mucize! Cilt lekelerini sıfırlıyor
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem yok artık dedirtti! İşte narsist, kişilik bozukluğunun 10 belirtisi
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem yok artık dedirtti! İşte narsist, kişilik bozukluğunun 10 belirtisi