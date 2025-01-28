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Damga vuracak ev yapımı tereyağı tarifi! Püf noktası…

Tereyağı, yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak yerini korur. Tereyağı her ne kadar marketlerden kolayca satın alınabilse de, evde doğal ve katkısız tereyağı yapmak hem daha sağlıklı hem de oldukça keyifli olabilir. Üstelik ev yapımı tereyağı ile elde edeceğiniz taze lezzet, hazır tereyağından çok daha iyi olabilir. Peki evde tereyağı nasıl yapılır? Evde tereyağı yapmanın püf noktaları neler? İşte adım adım evde tereyağı yağı tarifi…

AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA | 28 Ocak 2025 Salı 14:29 | Son Güncelleme:
Damga vuracak ev yapımı tereyağı tarifi! Püf noktası…
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Evde tereyağı yapmak hem keyifli hem de sağlıklı bir alternatif sunabilir. Sadece birkaç malzemeyle evde tereyağı yapmak mümkün olabilir. Doğal, katkısız ve lezzetli tereyağından elde edeceğiniz lezzeti paketli tereyağlarından almanız imkansız. Peki evde tereyağı nasıl yapılır? Evde tereyağı yapmanın püf noktaları neler? İşte adım adım evde tereyağı yağı tarifi...

EVDE TEREYAĞI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 litre tam yağlı süt kreması (Pastörize olmayan, doğal krema tercih edilirse sonuç daha iyi olur),

Buzlu su (Tereyağını durulamak için),

İsteğe bağlı:

Bir tutam tuz (Tuzlu tereyağı yapmak isterseniz),

Evde tereyağı yapımı:

Sütü bir tencereye koyun ve bir süre kısık ateşte ısıtın.

Sütün üzerinde biriken yağlı tabakayı (kaymak) dikkatlice toplayarak bir kaba alın.

Yaklaşık 5-10 dakika boyunca yüksek hızda çırpın.

Bu süreçte krema önce kıvam alır ve krem şanti görünümüne dönüşür.

Çırpma işlemi devam ettikçe krema sıvı ve katı olmak üzere iki farklı yapıya ayrılır.

Katı olan kısmı tereyağı, sıvı olan kısmı ise ayrandır.

Ayran kısmını daha sonra değerlendirmek için bir kaba alabilirsiniz.

PÜF NOKTASI!

Tereyağının daha uzun süre dayanması için kalan ayran kısmını iyice temizlemeniz gerekir.

Tereyağı yıkama işlemi:

Katı tereyağını bir kaseye alın.

Üzerine buzlu su dökün ve elinizle hafifçe yoğurun.

Suyu birkaç kez değiştirerek yıkama işlemini tekrar edin. Bu işlem, tereyağının içinde kalan sıvıları tamamen temizleyecektir.

ŞEKİLLENDİRME VE TUZLAMA

Tereyağını tamamen yıkadıktan sonra elinizle yoğurarak istediğiniz şekli verin.

Tuzlu tereyağı yapmak istiyorsanız, bu aşamada biraz tuz ekleyin ve tereyağı ile iyice karıştırın.

Tereyağını cam bir kavanoza, saklama kabına ya da yağlı kağıda sararak muhafaza edebilirsiniz.

TEREYAĞI SAKLAMA PÜF NOKTASI

Ev yapımı tereyağı buzdolabında yaklaşık 1-2 hafta boyunca tazeliğini korur.

Daha uzun süre saklamak isterseniz, dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde 3 aya kadar taze kalır.

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