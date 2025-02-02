Burçlara göre makyaj stilleri! Yükselen burcunuz karakterinizi yansıtıyor
Bazen küçük makyaj tarzı değişikliklerinde büyük iltifatlar alabiliriz. Bunun sebebi insanın kendine yakışan makyajı yapmasıdır. Herkesin kendine göre bir makyaj tarzı vardır. Peki, ama kendimize yakışan makyaj tarzını nasıl buluruz? İpucu yükselen burcunuzda… İşte burçlara göre makyaj stilleri…
Yükselen burç kişiliğinizi ve dışarıdan nasıl gözüktüğünüzü etkilediği gibi makyajınızı da etkileyebilir. Son zamanlarda sosyal medyada popülerleşen yükselen burca göre makyaj nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırdık. Hangi yükselen burç hangi makyajı yapmalı? İşte detaylar...
YÜKSELEN KOÇ
Yükselen koç burçlarının cesur ve enerjik kişiliklerinden dolayı makyajlarında da cesur bir tarz daha fazla yakışacaktır. Dudaklara kırmızı ve bordo gibi iddialı renkler yakışırken gözlere de eyeliner ve koyu göz makyajları güzel olacaktır.
YÜKSELEN BOĞA
Yükselen boğa burçlarının sakin karakterlere sahip olmalarından dolayı makyajda da abartıdan uzak daha doğal makyajlar tercih edilmelidir. Gül kurusu ve şeftali tonları daha fazla yakışacaktır.
YÜKSELEN İKİZLER
Yükselen ikizler burçlarının eğlenceli ve renkli karakterlerinden dolayı makyajlarında mavi, mor ve yeşil renkler kullanılmalıdır. İlginç göz makyajları ve farklı renklerde eyelinerlar güzel duracaktır.
YÜKSELEN YENGEÇ
Yükselen yengeç burçları duygusal ve romantik bir karaktere sahiptir. Makyajlarında pembe tonlar daha fazla kullanılmalıdır. Doğal göz makyajları, parıltılı sade makyajlar daha fazla yakışacaktır.
YÜKSELEN ASLAN
Dikkat çekici ve gösterişli bir yapıya sahip olan yükselen aslanlar, makyajlarında da abartılı ve ışıltılı detaylarla öne çıkmalıdır. Altın ve bronz tonlarında göz makyajları ve parlak highlighterlı makyajlar tercih edilmelidir.
YÜKSELEN BAŞAK
Düzenli ve mükemmeliyetçi olan yükselen başaklar makyajda da temiz ve sade olmalıdır. Kahverengi, bej ve nude tonlar daha fazla yakışacaktır. Mat ve sade bir makyaj daha hoş duracaktır.
YÜKSELEN TERAZİ
Estetik ve zarif yapısıyla bilinen yükselen terazi burçları makyajlarında da zarifliğini korumalıdır. Abartıdan kaçınmalı ve doğal görünümlü makyajlar tercih etmelidirler. Hafif far ve allık, dudakta doğal tonlar kullanılarak ışıltılı bir makyaj yapmalıdırlar.
YÜKSELEN AKREP
Çekici bakışlara sahip olan yükselen akrepler gözleri ön plana çıkaracak koyu göz makyajlarını tercih etmelidirler. Pembe allıklar yerine bronzer veya kahverengi allıklar kullanmak daha fazla yakışacaktır.
YÜKSELEN YAY
Sosyal ve özgür ruhlu olan yükselen yay burçları, makyajda rahat ve enerjik bir yaklaşımı tercih etmelidir. Turuncu, sarı ve kırmızı gibi canlı renkler daha güzel olacaktır. Renkli eyelinerlar veya renkli dudaklar tercih edilebilir.
YÜKSELEN OĞLAK
Yükselen oğlak burcu, ciddi ve sofistike bir yapıya sahiptir. Makyajda klasik ve zarif bir görünüm tercih edilebilir. Toprak tonları kullanılarak minimal ve zarif bir makyaj yapılmalıdır.
YÜKSELEN KOVA
Yükselen kova burcu yenilikçi ve özgür bir kişiliğe sahiptir. Makyajda da alışılmadık ve farklı tarzlar öne çıkarmalıdır. Metalik tonlar, mavi, mor, gümüş renkleri kullanılarak farklı göz makyajları denenebilir.
YÜKSELEN BALIK
Romantik ve hayalperest bir yapıya sahip olan yükselen balık burçları makyajda soft, doğal ve ışıl ışıl bir görünüm tercih etmelidir. Pembe, lavanta, su yeşili renkleri daha fazla yakışacaktır.