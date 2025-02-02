Burçlara göre makyaj stilleri! Yükselen burcunuz karakterinizi yansıtıyor

Yükselen burç kişiliğinizi ve dışarıdan nasıl gözüktüğünüzü etkilediği gibi makyajınızı da etkileyebilir. Son zamanlarda sosyal medyada popülerleşen yükselen burca göre makyaj nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırdık. Hangi yükselen burç hangi makyajı yapmalı? İşte detaylar...

YÜKSELEN KOÇ

Yükselen koç burçlarının cesur ve enerjik kişiliklerinden dolayı makyajlarında da cesur bir tarz daha fazla yakışacaktır. Dudaklara kırmızı ve bordo gibi iddialı renkler yakışırken gözlere de eyeliner ve koyu göz makyajları güzel olacaktır.

YÜKSELEN BOĞA

Yükselen boğa burçlarının sakin karakterlere sahip olmalarından dolayı makyajda da abartıdan uzak daha doğal makyajlar tercih edilmelidir. Gül kurusu ve şeftali tonları daha fazla yakışacaktır.

YÜKSELEN İKİZLER

Yükselen ikizler burçlarının eğlenceli ve renkli karakterlerinden dolayı makyajlarında mavi, mor ve yeşil renkler kullanılmalıdır. İlginç göz makyajları ve farklı renklerde eyelinerlar güzel duracaktır.

YÜKSELEN YENGEÇ

Yükselen yengeç burçları duygusal ve romantik bir karaktere sahiptir. Makyajlarında pembe tonlar daha fazla kullanılmalıdır. Doğal göz makyajları, parıltılı sade makyajlar daha fazla yakışacaktır.

YÜKSELEN ASLAN

Dikkat çekici ve gösterişli bir yapıya sahip olan yükselen aslanlar, makyajlarında da abartılı ve ışıltılı detaylarla öne çıkmalıdır. Altın ve bronz tonlarında göz makyajları ve parlak highlighterlı makyajlar tercih edilmelidir.

YÜKSELEN BAŞAK

Düzenli ve mükemmeliyetçi olan yükselen başaklar makyajda da temiz ve sade olmalıdır. Kahverengi, bej ve nude tonlar daha fazla yakışacaktır. Mat ve sade bir makyaj daha hoş duracaktır.

YÜKSELEN TERAZİ

Estetik ve zarif yapısıyla bilinen yükselen terazi burçları makyajlarında da zarifliğini korumalıdır. Abartıdan kaçınmalı ve doğal görünümlü makyajlar tercih etmelidirler. Hafif far ve allık, dudakta doğal tonlar kullanılarak ışıltılı bir makyaj yapmalıdırlar.

YÜKSELEN AKREP

Çekici bakışlara sahip olan yükselen akrepler gözleri ön plana çıkaracak koyu göz makyajlarını tercih etmelidirler. Pembe allıklar yerine bronzer veya kahverengi allıklar kullanmak daha fazla yakışacaktır.

YÜKSELEN YAY

Sosyal ve özgür ruhlu olan yükselen yay burçları, makyajda rahat ve enerjik bir yaklaşımı tercih etmelidir. Turuncu, sarı ve kırmızı gibi canlı renkler daha güzel olacaktır. Renkli eyelinerlar veya renkli dudaklar tercih edilebilir.

YÜKSELEN OĞLAK

Yükselen oğlak burcu, ciddi ve sofistike bir yapıya sahiptir. Makyajda klasik ve zarif bir görünüm tercih edilebilir. Toprak tonları kullanılarak minimal ve zarif bir makyaj yapılmalıdır.

YÜKSELEN KOVA

Yükselen kova burcu yenilikçi ve özgür bir kişiliğe sahiptir. Makyajda da alışılmadık ve farklı tarzlar öne çıkarmalıdır. Metalik tonlar, mavi, mor, gümüş renkleri kullanılarak farklı göz makyajları denenebilir.

YÜKSELEN BALIK

Romantik ve hayalperest bir yapıya sahip olan yükselen balık burçları makyajda soft, doğal ve ışıl ışıl bir görünüm tercih etmelidir. Pembe, lavanta, su yeşili renkleri daha fazla yakışacaktır.