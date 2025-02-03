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Avuç içi neden terler? Şeker mi tiroit belirtisi mi?

"Avuç içi neden terler?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaktadır. Gündelik hayatta çok sık karşılaşılan avuç içi terlemesi genellikle stres, heyecan, korku, panik atak, şeker hastalığı, acı, huzursuzluk kaynaklı olup lenf sistemi bozukluğuna kadar birçok nedenden kaynaklanabilir. Peki, avuç içi terlemesine ne iyi gelir? Haberin devamında avuç içi neden terler cevabının tüm detayını görebilirsiniz.

| 3 Şubat 2025 Pazartesi 12:32 | Son Güncelleme:
Avuç içi neden terler? Şeker mi tiroit belirtisi mi?
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Avuç içi terlemesi bazen önemli bir iş görüşmesinde bazen de el becerisi gerektiren durumlarda sinir bozucu olabiliyor. Endişelenmeyi gerektirmeyecek bir sorun olan avuç içi terlemesini doğal yöntemlerle sonlandırabilirsiniz. Peki, avuç içi neden terler? Avuç içi terlemesi bir hastalık belirtisi mi?

Avuç içleriniz terliyorsa ve hangi doktora gideceğinizi bilemiyorsanız bu haber size yardımcı olabilir. Bu tarz sorunlarla dermatoloji (cildiye) bölümü ilgilenir. El ve ayakların aşırı terlemesi durumuna hiperhidroz denir. Terleme miktarına göre tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

AVUÇ İÇİ TERLEMESİ NEDEN OLUR?

Avuç içi terlemesi genetik bir problem olabilir. Çeşitli nedenlere dayanan avuç içi terlemesi stres, heyecan, korku, üzüntü ve acı gibi psikolojik nedenlere bağlı olarak meydana gelmekle birlikte sebep bir hastalık da olabilir.

AVUÇ İÇİNİN TERLEMESİNE NEDEN OLABİLECEK HASTALIKLAR

Trioid sorunları

Obezite

Diyabet

Enfeksiyon ve iltihaplar, tırnak mantarı gibi durumlarda avuçlar terler

Sinir hastalıkları

Kontrolsüz büyüme

El ve ayaklarda hassasiyet artışı ile ilgili hastalıklar

Bölgesel ağrılar

Doğuştan gelen cilt hastalıkları

El tümörü

Metabolik bozukluklar

AVUÇ İÇİ TERLEMESİNE BİTKİSEL ÇÖZÜM YOLLARI

1. Demlenmiş Çay

Çay terleme problemine iyi gelebilir. Bu yöntemi uygulamak için 4 adet çay poşeti ve bir miktar su yeterli olacaktır. 4 adet çay poşetini bir miktar kaynamış suyun içerisinde bekletin. Çay demini alıp soğuduktan sonra çay poşetlerini avuç içlerinize ovarak sürün.

2. Bebek Pudrası

2 yemek kaşığı bebek pudrası, 1 adet limon kabuğu, 1 yemek kaşığı kuru naneyi bir kâsede karıştırın. Avuçlarınıza sürün ve 15-20 dakika bekletin. Bu uygulamayı günde 2 kere tekrarlayın.

3. Hindistan Cevizi Yağı

Cilt bakımının olmazsa olmazlarından biri olan Hindistan cevizi yağı, avuç içi terlemeye de çözüm oluyor. Kötü kokuya neden olan bakterilere karşı oldukça etkili olan Hindistan cevizi yağı, aynı zamanda doğal deodorant yapımında da kullanılmaktadır.

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