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Yüksek tansiyona iyi gelen 10 öneri! Felç kalmamak için...

Yüksek tansiyonu en hızlı ne düşürür sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Aşırı tuz ve hazır gıdaların tüketimi tansiyonu etkiliyor. Birçok çalışma yüksek tuz tüketiminin yüksek tansiyon ve felç de dahil olmak üzere kalp hastalıklarını da etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Peki, yüksek tansiyon nasıl düşer? İşte yanıtı…

Hilal Çakır | 29 Ocak 2025 Çarşamba 15:21 | Son Güncelleme:
Yüksek tansiyona iyi gelen 10 öneri! Felç kalmamak için...
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Yapılan araştırmalar düzenli yürüyüşün yüksek tansiyonu düşürdüğünü ortaya koyuyor. Yüksek tansiyonu hızlı düşürmek için birkaç yöntem denenebilir. Ancak ciddi bir tansiyon yükselmesi durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜREN 10 HAMLE

Stres, alkol tüketimi, hareketsizlik, tuz tüketimi ve hazır gıdalar tansiyon değerlerini değiştirebilir. Eğer tansiyon yükselmişse veya baş dönmesi, ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi görünüyorsa, hemen bir doktora başvurulmalıdır. İşte yüksek tansiyonu düşüren öneriler...

1. Derin Nefes Alın ve Rahatlayın

Burundan derin nefes alın, ağzınızdan verin (4 saniyelik nefes, 6-8 saniyelik nefes ver). Rahat bir yere oturun ve gevşeyin. Stresi azaltmak tansiyonu hızla düşürebilir.

2. Ilık Su İçin

Bol miktarda su, vücudu rahatlatır ve tansiyonu hafifçe düşürebilir.

3. Limonlu Su İçin

Limon, damarlarını gevşeterek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

4. Ayakları Tuzlu İlik Suda Bekletin

Ilık su, kanın dolgunlaştırılmasını sağlar ve beyin-damar tasarrufu sağlar.

5. Sarımsak Çiğneyin veya Sarımsaklı Su İçin

Sarımsak, damarları genişletir ve basıncı hızla düşebilir.

6. Nar Suyu veya Hibiskus Çayı İçin

Nar suyu ve hibiskus çayı, kan basıncını düşürücü etkileriyle bilinmektedir.

7. Bilek ve Enseye Soğuk Kompres Uygulayın

Soğuk kompres, damarların büzerek basıncını düşürebilir.

8. Yürüyüş veya Hafif Egzersiz Yapın

Hafif hareketler tansiyonu bağlantıya yardımcı olur.

9. Kafein tüketimini azaltın

Bazen bir fincan kahve bile tansiyonu yükseltebilir. Düzenli tüketim durumunda tansiyon değerleri değişir.

10. Stresi azaltın

Yüksek tansiyonun en önemli nedenlerinden biri stres yönetimidir. Kronik stres kalp atış hızını ve kan damarlarını etkiler.

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