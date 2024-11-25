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Bir kase kar yetiyor! Kar helvası tarifi! Yapmanın tam zamanı

Kar sevenler sadece manzarasının değil kar helvasıyla lezzetinin de tadını çıkarıyor. Pekmezle yapılan kar helvası Osmanlı'dan günümüze ulaşan bir tatlı. Az malzemeli kar helvası kış ayının gözdesi olabilir. İşte kar helvası tarifi…

25 Kasım 2024 Pazartesi 10:03 | Son Güncelleme:
Bir kase kar yetiyor! Kar helvası tarifi! Yapmanın tam zamanı
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Yurdun her yanından kar manzarası fotoğrafları geliyorken karları alıp mutfağa girmeye ne dersiniz? Kar helvası soğuk kış ayını lezzetli hale getirebilir. İçerisine enerji veren pekmezi de eklediğinizde güzel bir tatlı haline gelen kar helvası geçmişten gelen geleneksel bir tatlı. İşte bir kase karla kar helvası tarifi ve malzemeleri...

KAR HELVASI MALZEMELER

1 kâse kar

1,5 su bardağı pekmez (Pekmez yoksa reçel de olabilir)

Yarım su bardağı su

İsteğe göre çok az gül suyu

KAR HELVASI TARİFİ

Kar helvası tarifi için önce

Pekmez, gül suyu ve suyu bir kapta karıştırın. Şurup kıvamını elde ettikten sonra karı ekleyin ve ezin. İyice karıştırdıktan sonra kar helvası hazır. Afiyet osun...

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