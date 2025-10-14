Aralıklı oruç tutmanın etkileri! 24 saat aç kalırsanız ne olur?

Son yıllarda yaygınlaşan aralıklı oruç yöntemi, kilo kaybını hızlandırmasının yanı sıra kolesterol seviyelerini düzenlemeye de yardımcı oluyor. Bu yöntemde genellikle 16 saatlik açlık süresi önerilse de, bazı kişiler bu süreyi 24 saate kadar çıkararak uygulamayı tercih edebiliyor.

GrowFit Health adlı YouTube kanalında yayımlanan 45 saniyelik animasyon, bir gün boyunca yemek yememenin vücutta başlattığı "derin onarım" sürecini anlattı.

İLK SAATLER

Açlığın ilk dört saatinde sindirim duruyor, insülin seviyeleri düşüyor ve vücut depoladığı şekeri yakmaya başlıyor. 8. saatte karaciğerdeki glikojen devreye giriyor.

YAĞ YAKIMI VE OTOFOJİ

12. saatte vücut "mini ketosis" evresine geçiyor; yağ yakımı hızlanıyor ve insülin daha da azalıyor. 13. saat itibarıyla ise otofoji süreci başlıyor. Bu evrede vücut hasarlı hücreleri temizleyerek kendini yeniliyor.

DERİN ONARIM MODU

24 saatin sonunda ana enerji kaynağı yağ oluyor, inflamasyon azalıyor ve insülin hassasiyeti artıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlara göre uzun süreli açlık herkes için uygun değil. Çünkü keton seviyesinin aşırı yükselmesi "ketoasidoz" gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca otofojinin kontrolsüz uzaması hücre ve organ hasarı riski taşıyor.

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME

Son çalışmalar ise aralıklı orucun klasik kalori kısıtlamalı diyetlere göre belirgin bir üstünlüğü olmadığını, benzer sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor.