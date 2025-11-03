Erkeklerin kilo vermesini zorlaştıran 3 durum

Kilo vermek için erkekler biyolojik olarak bazı dezavantajlara sahip. Testosteron seviyelerindeki düşüş, kronik stresin yol açtığı kortizol artışı ve gizli insülin direnci; erkeklerde metabolizmayı yavaşlatan üç temel faktör olarak öne çıkıyor.

Masa başı çalışan, yoğun stres altında yaşayan erkeklerde bu durumun daha sık görüldüğünü belirten uzmanlar, özellikle karın içi yağlanmanın hem zayıflamayı güçleştirdiğini hem de kalp-damar hastalıkları riskini artırdığını vurguluyor.

Doğru yaşam alışkanlıklarıyla hormon dengesinin desteklenmesinin ve kas kütlesinin artırılmasının sürece önemli katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

1. Hormon Dengesizlikleri

Erkek metabolizmasında testosteron önemlidir. Düşük testosteron; daha az kas kütlesi, yavaş metabolizma, daha zor yağ yakımı demektir.

Ayrıca motivasyon düşüklüğü ve sürekli halsizlik de kilo vermeyi güçleştirir.

Belirti ipuçları: Uyku bozukluğu, agresif olma durumu, halsizlik, sakal yapısında zayıflama, göbek bölgesinde yağlanma, güç kaybı, libido düşüklüğü...

2. Stres ve Kortizol Artışı

Erkekler duygusal stresi çoğu zaman bastırır, bu da kortizolün sürekli yüksek kalmasına neden olur.

Kortizol fazlalığı:

Göbek çevresinde viseral yağ artışı

Gece acıkmaları

Tatlı ve karbonhidrat isteği oluşturur.

Özellikle masa başı çalışan erkeklerde bu durum çok yaygındır.

3. Gizli İnsülin Direnci

Dışarıdan bakıldığında "ince" görünen birçok erkekte bile karın içi yağlanma yüksektir. Bu yağlanma insülin hormonunu bozar ve vücut yağ yakmak yerine depolamaya geçer.

Sinyalleri:

Tokluk hissinin çabuk kaybolması

Hızlı kilo alıp verme

Yemekten sonra uyku hali

Erkekler Nasıl Avantaj Sağlar?

· Kuvvet antrenmanı ile kas oranını artır

· Stres yönetimi yap (yürüyüş, nefes egzersizi, spor)

· Gecikmiş öğünler ve sürekli atıştırmayı azalt

· Günde 7 saatten fazla uyku

