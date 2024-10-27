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Terazi gibi besinler kolesterolü dengeliyor! Haftada 2 gün tüketen yaşadı

Kolesterol dengesi vücudun ritmini anında değiştiriyor. Bu yüzden kolesterol için bazı besinleri dengeleri tüketmek ve trans yağlardan kaçınmak gerekiyor. Kolesterolü dengeleyen kilit besinleri derledik.

27 Ekim 2024 Pazar 16:53 | Son Güncelleme:
Terazi gibi besinler kolesterolü dengeliyor! Haftada 2 gün tüketen yaşadı
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Kolesterolü dengelemeye yardımcı olan bazı temel besinler, vücuttaki LDL (kötü kolesterol) seviyesini düşürürken HDL (iyi kolesterol) seviyesini artırmaya katkı sağlar.

KOLESTEROL İLACI OLAN BESİNLER

Kolesterol D vitamininin üretimi için gerekli bir bileşendir. Bu durum, beyin fonksiyonlarının sağlıklı işleyişi ve hafıza gibi bilişsel süreçler için kolesterolü vazgeçilmez kılar. İşte kolesterolü dengeleyen besinler...

1. Lifli Gıdalar

Yulaf, arpa ve kepekli tahıllar: Yüksek lif içeriği sayesinde kolesterolü düşürmede oldukça etkilidir. Yulaf beta-glukan adı verilen çözünebilir lif içerir, bu da kolesterol emilimini azaltır.

Baklagiller (fasulye, mercimek, nohut): Lif açısından zengin olan bu gıdalar, vücutta kolesterol seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur.

2. Yağlı Balıklar

Somon, sardalya, uskumru gibi omega-3 yağ asitlerinden zengin balıklar, trigliserid seviyelerini düşürürken iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur. Haftada 2-3 porsiyon tüketilmesi önerilir.

3. Ceviz, Badem ve Diğer Kuruyemişler

Ceviz, badem gibi kuruyemişler, doymamış yağ asitleri içerir ve LDL kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığını destekler. Günlük küçük bir avuç tüketilmesi kalp sağlığına olumlu katkı sağlar.

4. Avokado

Avokado, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve kolesterol seviyelerinin dengelenmesine katkıda bulunur. LDL seviyesini azaltırken HDL seviyesini artırmaya yardımcı olur.

5. Zeytinyağı

Zeytinyağı, doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Düzenli olarak kullanıldığında LDL seviyesini azaltırken iyi kolesterolü destekler.

6. Elma ve Nar

Elma: Pektin gibi çözünebilir lif içeren elma, kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Her gün bir elma tüketmek özellikle faydalıdır.

Nar: Antioksidan özellikleri sayesinde LDL kolesterolün oksidasyonunu önler ve damar sağlığını korur.

7. Yeşil Çay

Yeşil çay, polifenoller içerir ve kötü kolesterolün oksidasyonunu azaltır. Düzenli olarak tüketildiğinde, kalp sağlığını destekleyen bir etki gösterir.

8. Sebzeler ve Yapraklı Yeşillikler

Ispanak, brokoli, lahana gibi sebzeler lif ve antioksidan içerikleriyle kolesterol seviyelerinin dengelenmesine katkıda bulunur. Bunlar aynı zamanda kalp sağlığı için önemli vitamin ve mineraller içerir.

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