3 adımda sade kek tarifi! Puf puf kabaran kekin püf noktası malzemeler

En iyi kabaran keklerin başında sade kek tarifi geliyor. Fakat bu kekinde iyi kabarması için birkaç püf noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bu ipuçlarına dikkat ederek, yumuşak, kabarmış ve puf puf bir kek elde edebilirsiniz. Sade kek tarifinin püf noktalarını aşağıda yazdık.

KEK TARİFİ MALZEMELER

3 yumurta

1,5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt

1 limon rendesi kabuğu

3 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Not: İsteğe göre çokodamla, çikolata parçası ya da üzüm de eklenebilir.

KOLAY KEK TARİFİ

Tüm malzemeleri güzelce çırpın. Kek kalıbını margarinleyin. Ardından kek hamurunu dökün. Fırınınızın pişme derecesine göre ayarlayın. Isıtılmış fırında keki pişirin. İlk 30 dakika sakın fırını açmayın. 45 dakika içerisinde pişecektir. Afiyet olsun...

Kekin kabarması için bazı önemli püf noktaları vardır. İşte kabaran ve yumuşak bir kek için dikkat edilmesi gerekenler:

KABARAN KEKİN PÜF NOKTALARI

1. Malzemeler oda sıcaklığında olmalı

Özellikle yumurta ve süt gibi malzemelerin oda sıcaklığında olması, karışımın daha homojen olmasını sağlar ve kabarma sürecine katkıda bulunur. Soğuk malzemeler kekin yapısında sertleşmeye neden olabilir.

2. Yumurtalar iyi çırpılmalı

Kekin kabarmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri, yumurtaların köpürene kadar çırpılmasıdır. Bu aşamada yumurta ve şekeri iyice kabarana kadar çırparsanız, keke hava katılmış olur ve pişerken kabarır.

3. Un ve kabartma tozu elenmeli

Unu ve kabartma tozunu eleyerek kullanmak, kekin daha hafif ve pofuduk olmasını sağlar. Elemek, hamurun içine hava girmesine ve kabartma tozunun her yere eşit dağılmasına yardımcı olur.

4. Kabartma tozu veya karbonat kullanılmalı

Taze kabartma tozu veya karbonat kullanmak çok önemlidir. Eski kabartma tozu veya karbonat kabarma etkisini yitirebilir. Dozunu doğru ayarlamak da önemli; fazlası keke acı bir tat verebilir ve aşırı kabarıp sonra çökmesine neden olabilir.

5. Fırın önceden ısıtılmalı

Fırını önceden ısıtmak, kekin kabarmasında çok önemlidir. Kek hamurunu soğuk bir fırına koymak kabarmasını zorlaştırır. Genellikle 180°C, kek tarifleri için ideal bir sıcaklıktır.

6. Fırın sık sık açılmamalı

Kek fırındayken sıcaklık değişiklikleri, kabarma sürecini olumsuz etkileyebilir. Fırın kapağını sık sık açmak, sıcaklığın düşmesine ve kekin sönmesine neden olur.

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