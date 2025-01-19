Zeki çocuk yetiştirmenin 10 kuralı! Ne oyuncak ne de ekran, dahiler böyle yetiştiriyor

Çocuklarda zeka ve çocuklarda dikkat konusu ebevynlerin en çok araştırdığı iki konu. Çünkü şu an birçok çocuğu ders başına oturtmak oldukça zor. Peki, zeki çocuk nasıl yetişir, zeki insanlar çocuklarını nasıl yetiştiriyor?

ZEKİ ÇOCUK YETİŞTİRMENİN 10 KURALI

Araştırmalara göre birçok zeki insan çocuklarını yetiştirirken yaptığı en önemli şey ekrandan uzak tutmak ya da sınırlı sürede ekrana maruz bırakmak. Günümüzde bunu sağlamak zor olsa da imkânsız değil. Zeki çocuk yetiştirmenin 10 kuralını yazdık.

1. Küçük yaşta kitap okumaya başlayın

Zeki çocuk yetiştirmenin ilk kuralı çocuğu kitaplara yakın yetiştirmek. Çocuğa bebeklikten başlayarak kitap okumanın faydalarını gösteren çok sayıda araştırma vardır. Okumak, küçük çocukların dil ve dinleme becerilerini geliştirmelerine, kelime dağarcığı oluşturmalarına, yaratıcılığa ilham vermelerine ve bilişsel becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Okumak daha akıllı çocukların yetişmesini sağlar.

Çocuğunuz çok küçükken siz ona kitap okurken, büyüdükçe onun da size kitap okumasını sağlayın. Bu onların dili ve hikayeyi daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur ve bağ kurmak için harika bir zamandır. Çocuğunuzun okumaya ilgisini ve ilgisini canlı tutmaya yardımcı olmak için yerel kütüphanenize düzenli geziler yapın ve okumak istedikleri kitapları seçmelerine izin verin.

2. Keşifli oyunlar oynayın

Çocuklar doğal olarak meraklı küçük kaşiflerdir. Bu yüzden onlara bir şey öğretmenin en iyi yolu elbette oyundur. Yaratıcılığı teşvik eden, problem çözme becerilerini geliştiren ve onlara bağımsızlık duygusu veren oyunlar tercih edebilirsiniz.

3. Hata Yapmasına İzin Verin

Çocuğunuzun mücadelesini izlemek gerçekten zordur; doğal içgüdünüz ona yardım etmektir. Ancak her zaman onların sorunlarını çözmek için devreye girerseniz sorunları kendi başlarına çözmeyi asla öğrenemezler. Araştırmalar, nasıl akıllı olunacağını öğrenirken başarısızlığın en iyi öğretmen olduğunu gösteriyor. Çocuklar hayal kırıklıklarından ve hatalarından öğrenip büyürler, bu da daha sonraki yaşamlarında başarıya yol açar. Başları çok belaya girerse kesinlikle onlara rehberlik etmek için harekete geçin, ancak akıllı bir çocuk yetiştirmek bazen onların hata yapmasına izin vermek anlamına gelir.

4. Onları Harekete Geçirin

Egzersizin fiziksel yararları hakkında çok şey duysak da duygusal ve bilişsel yararları da var. Aerobik egzersiz hafızayı ve öğrenme yeteneğimizi geliştirir. Aynı zamanda çocukların okulda daha iyi odaklanmasına da yardımcı olabilir; kıpırdanmaları giderdiklerinde, derste kendilerine öğretilenleri dinlemeye ve akılda tutmaya daha yatkın olurlar. Daha akıllı bir çocuk yetiştirmek için, onun egzersiz yapacak bolca zamanı olduğundan emin olun. Gün boyunca 5 dakikalık egzersiz molaları vermek kadar basit olabilir.

5. Birlikte Akşam Yemeği Yiyin

Aile yemekleri çocuğunuzun duygusal ve bilişsel gelişimi açısından son derece önemlidir. Araştırmalar, aileleriyle birlikte düzenli yemek yiyen çocukların iletişim becerilerinin daha yüksek olduğunu, özsaygılarının daha iyi olduğunu ve yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde riskli davranışlarda bulunma olasılıkları daha düşüktür. Ayrıca daha dengeli bir beslenmeye sahipler ve bu da daha akıllı bir çocuk yetiştirmenin bir başka önemli unsuru.

6. Yatma Saatini Rutin Haline Getirin

Yeterince uyumak çocuğun bilişsel gelişiminde önemli bir rol oynar. Araştırmalar zeka ile uyku arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yeterli miktarda uyuyan çocuklar değerlendirmelerde daha iyi performans gösterir. Zeki ve başarılı çocuklar yetiştirmeye çalışırken onların optimum miktarda uyku aldıklarından emin olmak önemlidir.

Genel öneriler genellikle okul öncesi çağdaki çocuklar için 10-13 saat, ilkokul çocukları için 9-12 saat, ortaokul ve lise öğrencileri için 8-10 saat uyku önermektedir.

7. Onlara Ev İşleri Verin

Ev işleri çocuk gelişiminin önemli bir parçasıdır. 25 yıllık verileri takip eden araştırmalar, üç veya dört yaşında ev işleri yapmaya başlayan gençlerin daha yüksek zekaya ve daha iyi ilişkilere sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Ev işleri çocuklara bir bağlantı ve amaç duygusu sağlar. Çocuklar ev işlerini yaparak eve katkıda bulunuyorlar. Sorumluluk ve problem çözme becerilerini öğreniyorlar. Ayrıca büyüdüklerinde ve dünyada kendi başlarına yapmak zorunda kalacakları şeylerde uygulamalı deneyim kazanıyorlar ve bu da gelecekteki başarılarına katkıda bulunuyor.

8. Beyinlerini Çalıştırın

Zeki bir çocuk yetiştirmek için onunla masa oyunları oynayın. Dama, satranç ve tavla gibi oyunlar, çocukların kazanmaya çalışırken düşünmelerini ve sorunları çözmelerini sağlar, bu da bilişsel yetenekleri geliştirir. Çocuğunuza bloklar, Legolar ve Lincoln Kütükleri gibi şeyler vererek yeni yapılar oluşturma konusundaki yaratıcılığını ortaya çıkarın. Bulmacalar, kelime aramaları ve bilmeceler gibi diğer etkinlikler de gelişmekte olan bir dahinin beynini çalıştırması için harika yollardır.

9. Onları Müzik Derslerine Kaydedin

Araştırmalar enstrüman çalmayı öğrenmenin bilişsel yetenekleri geliştirdiğini gösteriyor. Müzik dersi almak okuduğunu anlama becerilerinin gelişmesine yol açar ve bazı araştırmalar bunun matematik becerilerini de geliştirdiğini göstermiştir.

10. Keşfetmeye Gidin

Çocuklar saha gezilerini sever. Dışarı çıkmak ve keşfetmek, çocuğunuzun zihnini yeni deneyimler yoluyla genişletmenin harika bir yoludur. Doğa yürüyüşüne çıkmak, bir müzeyi, hayvanat bahçesini veya akvaryumu ziyaret etmek ya da bir oyunu izlemeye gitmek, çocuklara öğrenmeyi destekleyen uygulamalı, sürükleyici bir deneyim sunar.