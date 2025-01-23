Yorgandaki sarı lekeye bir kaşık dökün ve bekleyin! Kar beyaz yapıyor

Birkaç püf noktasıyla yorgandaki sarı lekelerden kurtulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken aşama aşama ilerlemek. Ama her şeyden önce yorganı yıkama talimatına uymak.

Düzenli yorgan yıkama toz akarları gibi alerjenleri azaltır. Temiz bir yorgan cildi korur. Yorgan yıkarken ağartmayan bir deterjan kullanılmalıdır. İşte yorgandaki sarı lekelere çözüm önerileri...

YORGANDAKİ SARI LEKEYE KARBONAT FORMÜLÜ

Karbonatı suyla karıştırın. Macun kıvamına getirin. Lekeye uygulayıp 30 dakika bekletin.

Yorganın etiketindeki yıkama talimatlarına dikkat edin.

YORGANDAKİ İDRAR LEKELERİNE ÇÖZÜM

Sirke ve suyla bir karışım hazırlayın.(1'3 oranında olabilir)

Suya bir bez batırın ve yorganı silin. Yorganı koku giderici deterjanla yıkayın.

ELYAF YORGANDAKİ SARI LEKELERE DİĞER ÇÖZÜMLER

Yorganlardaki sarı lekelerden kurtulmak istiyorsanız birkaç yöntemi deneyebilirsiniz.

1. Beyaz sirke de sarı lekelere karşı etkilidir. Karbonat yerine sirke de kullanabilirsiniz.

2. Kocaman bir leğenin içine elyaf yorganı yerleştirin. İçine sıcak su doldurup beyaz sabunla sarı lekelerin olduğu yerleri çitileyin. Arından ayaklarınızda çitilediğiniz yerleri bastırın. Üzerine biraz beyaz sirke dökün ayaklarınızla çitilemeye devam edin. Arından soğuk su döküp bir plastik sandalyenin üzerine alın süzülmesini bekleyin.

3. Elyaf yorganı üzerine bulaşık parlatıcısı dökün. Yorganı ayaklarınızla çitilerken ılık su dökün. Suyu döktükçe çitilemeye devam edin. Akabinde durulayıp suyunun boşalması için bir yere bırakın.

4. Tuz ya da soda tozu elyaf yorgan yıkamada oldukça etkilidir. Elyaf içindeki pamuğa zarar vermeden yıkanmasını sağlar. Soda elyaf pamuğuna yerleşmiş akarları temizler.

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