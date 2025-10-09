ANASAYFA
Yatak odasında soğanla uyumanın faydası ne?

Kulağa garip gelse de binlerce kişi yatak odasına soğan koymayı deniyor! Yatmadan önce yatak odasına bir soğan koymanın, sabahları daha enerjik uyanmaktan bağışıklığı güçlendirmeye kadar birçok faydası olduğu söyleniyor. İşte kışın yatak odasına soğan koymanın faydaları…

KADİR TEKİN | 9 Ekim 2025 Perşembe 13:14
Yatak odasında soğanla uyumanın faydası ne?
Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bir trend var: yatak odasında soğanla uyumak. Peki, bunun faydası ne? Uzmanlara göre, soğan sadece mutfakta değil, doğal bir hava temizleyici ve detoks etkili bitki olarak da kullanılıyor.

YATAK ODASINA SOĞAN KOYMANIN FAYDALARI

Yatak odasına soğan, antibakteriyel özellikleri sayesinde bulunduğu ortamın havasını temizliyor, özellikle kış aylarında burun tıkanıklığını ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı oluyor.

Havayı Temizler ve Mikropları Azaltır

Soğan, havadaki bakterileri ve mikropları emme özelliğiyle bilinir.

Yatak odasında açık şekilde bırakılan bir soğan, ortamda dolaşan toksinleri azaltarak daha temiz bir uyku havası sağlar. Özellikle grip, soğuk algınlığı dönemlerinde önerilir.

Burun Tıkanıklığını Giderir

Soğanın kesildiğinde yayılan doğal sülfür bileşikleri (allisin), doğal bir dekonjestan (burun açıcı) etki gösterir.

Gece yatarken başucuna bir parça soğan koymak, sinüs tıkanıklığını hafifletip daha rahat nefes almanı sağlar.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Soğanın içeriğinde bulunan C vitamini ve kükürtlü bileşikler, vücut direncini destekler.

Her gece odada bulunması, vücudu dolaylı olarak daha iyi bir uyku ve solunum kalitesiyle destekler.

Negatif Enerjiyi Temizlediğine İnanılır (Halk İnancı)

Bazı geleneklerde soğanın kötü enerjiyi emdiğine inanılır.

Yatak odasında gece boyunca bırakılan soğanın sabah renginin değişmesi, enerjiyi "çektiği" şeklinde yorumlanır. Bilimsel dayanağı olmasa da pek çok kişi bu yöntemin rahatlama sağladığını söylüyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Soğanı kesilmiş şekilde ve havadar bir yerde bırakın.

Oda çok küçükse koku yoğun olabilir; sabah mutlaka havalandırın.

Alerjik bünyeler veya astımı olan kişiler dikkatli kullanmalıdır.

