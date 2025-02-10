Yarım çay bardağı yetiyor! Ispanağı çamaşır suyu dökmüşçesine temizliyor!

Ispanak kışın en önemli demir kaynağı. Fakat kumdan ve topraktan iyice arındırmak şart. Peki, ıspanak suyla mı sirkeyle mi temiz olur?

Ispanakları hızlı bir şekilde temizlemek için birkaç püf noktası var. Bunlardan en önemlisi ön temizlik. Bunu yaparken ıspanaktaki toprağın kabası alınır. Geri kalan ince temizliktir.

Ispanakları saplarıyla birlikte bol su dolu bir kaba koyun. Hafifçe karıştırarak büyük kirleri ve toprağı çıkartın. Suyu dökün ve bu işlemi birkaç kez tekrarlayarak temizleyebilirsiniz.

ISPANAK TEMİZLEMENİN 2 YÖNTEMİ

Yukarıda anlattığımız suyla yıkama yöntemi biraz zaman alır ve çok su tüketimine sebep olur. Bunun yerine ıspanak temizliği için kolay yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

1. Sirke veya Karbonatlı Su Kullanımı

Derin bir kaba su doldurun ve içine 1 yemek kaşığı sirke veya 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyin.

Ispanakları 10-15 dakika beklet, bu işlem mikropları öldürmeye yardımcı olur. Ardından durulama için birkaç kez temiz suyla yıkayın.

2. Süzekten Geçirme

Büyük bir süzgeç veya kevgire koyup musluk altında bol suyla yıkayabilirsiniz. Ispanak yapraklarını avuç içinde hafifçe ovalayarak kalan kumları temizleyin.

Eğer ıspanak çok topraklıysa, yapraklarını saplarından ayırarak ayrı ayrı temizleyebilirsiniz. Daha sonra bol su dolu kapta 2-3 kez durulama yapın. Yıkadıktan sonra fazla suyu almak için salata kurutucusunda çevirerek fazla suyu süzebilirsiniz.

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